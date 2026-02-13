Дорожают на глазах: аналитик рассказал, какие памятные монеты резко прибавили в цене

Набор монет "Силы безопасности и обороны Украины" уже вырос в цене более чем в 6 раз.

Некоторые памятные монеты, не так давно выпущенные Национальным банком Украины, уже подорожали в несколько раз у коллекционеров.

Финансовый аналитик Алексей Козырев в колонке для портала "Минфин" рассказал, что набор оборотных памятных монет "Силы безопасности и обороны Украины" в сувенирной упаковке, включающий оборотные и памятные монеты военной тематики за несколько лет, имел начальную цену в интернет-магазине НБУ 1 286 гривень.

"А на аукционных площадках стоимость такого набора еще в начале января была в пределах 3 500−4 500 гривень. К середине февраля этот набор еще подорожал и сейчас стоит от 7 500 гривень и выше. Самые жадные продавцы выставляют цену до 12 000 грн", - рассказал Козырев.

Аналитик отметил, что Нацбанк уже распродал эти наборы, но в ближайшее время выставит еще определенное количество на продажу. Поскольку цена в интернет-магазине будет "нацбанковской", эксперт советует не упустить возможность и приобрести этот набор как для коллекции и памяти, так и в качестве инвестиции.

Также он рассказал о наборе "Монеты Украины 2025" общим номиналом 58,5 гривни и потенциальном интересе к этой монете со стороны нумизматов.

"Если НБУ запустит с 2026 года шаги вместо копеек, то набор 2025 года, который продается сейчас, станет последним годом выпуска 50-копеечной монеты. А такие нюансы всегда добавляют стоимости к подобным редкостям", - пояснил эксперт.

Он добавил, что при начальной цене в 822 гривни, на нумизматическом рынке этот набор сразу пошел по двойной-тройной цене, и вряд ли рост ценников изменится серьезным проседанием даже после продажи Нацбанком 4−5 тысяч наборов, оставшихся в его распоряжении.

"Раскупят их коллекционеры очень быстро, поэтому советую при объявлении НБУ очередной распродажи этой позиции с приобретением не медлить", - отметил Козырев.

При этом он подчеркнул, что не спешил бы с покупкой золотой монеты "Архистратиг Михаил".

"Дело в том, что НБУ очень часто "грешит" серьезным завышением стоимости золотых монет в своем интернет-магазине в пересчете на вес физического металла (даже с учетом значительного подорожания золота за последний год на мировых рынках). Поэтому здесь принципиальной является именно цена четверти унции золота в монете, по сравнению с мировой", - пояснил аналитик.

Кроме этого, ликвидным и ходовым нумизматическим товаром Козырев назвал обычные монеты номиналом в 10 гривень "Автономная республика Крым", "Донецкая область" и "Луганская область", выпущенные в 2025 году в рамках серии "Мы сильные. Мы вместе".

"Эти монеты можно иногда даже попросить в кассах самих банков, как подкрепление разменной монетой ваших касс как клиента банка. Эта серия очень популярна среди коллекционеров и далеких от нумизматики граждан, которые интересуются своей историей и культурой", - сказал Козырев, добавив, что затем такие монеты перепродают с наценкой в 2-4 раза.

Памятные монеты в Украине – последние новости

Ранее УНИАН писал, какие памятные монеты НБУ стали хитами сразу после старта продаж, и цена на них у коллекционеров взлетела в разы.

В январе НБУ ввел в обращение новую памятную монету, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам – "Украинский хлопок. Ракета-дрон "Паляница".

