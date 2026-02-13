Опубликован трейлер второй части 4 сезона 'Бриджертонов' (видео)

Премьера состоится уже 26 февраля.

Стриминговый сервис Netflix обнародовал официальный трейлер второй части четвертого сезона сериала "Бриджертоны", в котором показали финальный этап романтической истории Бенедикта и Софи.

В центре сюжета - богемный второй сын семьи, влюбленный в загадочную "леди в серебре", которую он встретил на маскараде. В первой части сезона герой еще не знал, что его идеал - служанка, живущая под контролем строгой леди Араминты Хан, но в новых эпизодах романтическая фантазия Бенедикта (Люк Томпсон) сталкивается с реальностью.

Параллельно сериал продолжает развивать истории других персонажей. Франческа Бриджертон привыкает к супружеской жизни с Джоном Стерлингом, а Колин и Пенелопа пытаются построить брак, осложненный тем, что истинная личность леди Вислдаун стала известна.

Видео дня

Сериал основан на романах американской писательницы Джулии Куинн и создан продакшеном Shondaland. Шоураннером выступает Джесс Браунелл, а среди исполнительных продюсеров - Шонда Раймс ("Анатомия Грей").

Напомним, что четвертый сезон "Бриджертонов" будет состоять из восьми эпизодов, разделенных на две части. Вторая часть выйдет 26 февраля на Netflix.

Вас также могут заинтересовать новости: