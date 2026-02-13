Известный эксклюзив c PlayStation неожиданно выйдет на ПК спустя 18 лет

Cборник Master Collection Vol. 2, в который войдут порты Metal Gear Solid 4: Guns of Patriots и Peace Walker, выпустят в конце августа.

Во время State of Play 2026 компания Konami официально анонсировала Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 – сборник классических игр серии Metal Gear Solid. В него войдут порты Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker.

MGS 4 представляет наибольший интерес для фанатов и пользователей ПК, поскольку более 18 лет стелс-экшен Хидео Кодзимы оставался эксклюзивом PlayStation 3. Благодаря Vol. 2 игра появится на актуальных платформах: ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и Switch 2.

Известно, что переиздание Metal Gear Solid 4 будет поддерживать улучшенное разрешение, повышенный FPS (до 60 и выше) и настраиваемое управление, а Peace Walker – онлайн в режимах CO-OPS (2–4 игрока) и VERSUS OPS (до 6 игроков).

Релиз сборника состоится 27 августа. В качестве бонусов игроки получат Metal Gear Ghost Babel (мобильный спин-офф с GameBoy), цифровой саундтрек из игр, сценарий и текстовый гайд с подробной информацией о сюжете и персонажах. В украинском Steam сборник можно заказать за 2099 грн.

Также Konami выпустила финальное обновление для сборника Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, которое добавляет столь ожидаемую игроками нативную поддержку разрешения 4K в MGS 2 и MGS 3 и исправляет множество ошибок.

К слову, уже 19 марта на ПК выйдет новая игра Кодзимы – Death Stranding 2. Портирование на компьютеры происходит всего через 8 месяцев после консольного релиза. Из улучшений – разблокированный фреймрейт, а также технологии апскейлинга (FSR, XeSS и DLSS) и генерации кадров.

Ранее Konami устроила опрос среди игроков, ремейк какого Metal Gear им сделать следующим. Среди вариантов есть даже MGS 5: Phantom Pain.

