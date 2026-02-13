$20 миллиардов дохода: какая аграрная отрасль может стать новым козырем Украины

Украину традиционно ассоциируют с растительными культурами, хотя потенциал для скотоводства есть, и он значительный.

Скотоводство в Украине гораздо менее распространено, чем выращивание подсолнечника или кукурузы. Однако одна только отрасль овцеводства может приносить 20 миллиардов долларов дохода в год и обеспечить работой 3 миллиона граждан.

Председатель ОО "Ассоциация овцеводов" и владелец племенного хозяйства "Центр возрождения овцеводства" Василий Стефурак рассказал изданию Delo.ua, что воплотить такие амбициозные планы вполне возможно в ближайшие 10 лет.

"Потенциал нашей овцеводческой отрасли – рост до 100 миллионов голов. Одна овца приносит 200 долларов дохода. У нас есть земельный потенциал, есть корма. Например, Румыния продает в день больше, чем мы за год. В Румынии – 12 миллионов голов. У них земли ограничены, потому что там больше гор", – объясняет Стефурак.

По состоянию на начало 2026 года поголовье овец и коз в Украине насчитывает всего 760 тысяч голов. За год оно сократилось на 10%. В то же время один только Катар на государственном уровне готов импортировать из Украины 1,5 млн голов баранов ежегодно. Цена предлагается в 5 долларов за килограмм живого веса, что в 2,5 раза дороже, чем текущая средняя экспортная цена.

"Однако для выполнения такого контракта Украине нужно в три раза увеличить поголовье. Для этого необходима государственная поддержка. За два-три года можно выйти на показатель экспорта 1,5 млн голов баранов в год. Однако разводить нужно качественных, потому что Катар не будет платить за некачественных баранов. Им нужны товарные барашки 6-8 месяцев, 45-55 кг живого веса", – пояснил Стефурак.

В середине января Украина подписала торговое соглашение с Кот-д'Ивуаром, согласно которому начнет экспортировать мясную продукцию – в частности говядину, мясо птицы и баранину.

В то же время Ирак, который входил в тройку крупнейших покупателей украинского мяса птицы, с 15 января решил полностью отказаться от закупок этого мяса за рубежом.

