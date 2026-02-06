США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

В Вашингтоне предупредили о рисках безопасности, отмене рейсов и возможных перебоях с интернетом.

Соединенные Штаты обратились к своим гражданам, находящимся в Иране, с призывом как можно скорее выехать из страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 февраля на странице виртуального посольства США в Иране.

В сообщении первой рекомендацией указано "немедленно выехать из Ирана". Американская сторона предупреждает, что авиакомпании продолжают отменять рейсы из страны и в нее, а также возможны длительные перебои с интернетом.

Гражданам США советуют заранее продумать альтернативные способы связи. В случае безопасности также рекомендуют рассмотреть выезд наземным путем через Армению или Турцию.

Отдельно отмечается, что американцам с двойным гражданством США и Ирана стоит покидать страну по иранскому паспорту, поскольку использование американского документа может стать основанием для задержания.

Тем, кто не может или не планирует выезжать, советуют обустроить безопасное место пребывания и иметь запас воды, еды, лекарств и вещей первой необходимости.

Напряженность вокруг Ирана

Напомним, 6 февраля США и Иран должны провести встречу в Омане для переговоров по иранской ядерной программе.

На фоне этих новостей США стянули на Ближний Восток мощную военную группировку. Теперь президент США Дональд Трамп должен решить, как именно ее использовать против Ирана.

Также СМИ сообщали, что Пентагон перебрасывает THAAD, Patriot, авианосец USS Abraham Lincoln и истребители ближе к потенциальной зоне конфликта, готовясь к возможному ответу Тегерана.

