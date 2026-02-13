Древние месопотамцы понимали математику еще до изобретения чисел: как им это удавалось

По словам исследователей, такие жители обладали высоким уровнем математических знаний.

8000-летняя керамическая посуда свидетельствует о том, что месопотамцы использовали математику задолго до изобретения чисел и письменности. Об этом свидетельствуют последние исследования, передает The Independent.

До сих пор считалось, что первые записи чисел появились на территории современного Ирака около 3400 г. до н.э. благодаря шумерам. Однако исследователи обнаружили, что жители этого же региона обладали высоким уровнем математических знаний гораздо раньше.

"Исследование посвящено росписям с изображениями растений, выполненным представителями халафской культуры, которая существовала в северной Месопотамии примерно между 6200 и 5500 годами до н. э. Это были одни из древнейших сельскохозяйственных общин в мире", - объяснили в материале.

Видео дня

В частности, анализ древней керамики этого сообщества показал, что лепестки и узоры служили основными числовыми символами симметрии и повторения.

На многих чашах были изображены цветы с четырьмя, восемью, 16, 32 или 64 лепестками, что свидетельствует о "геометрической последовательности".

По словам ученых, развитие математического мышления создало "когнитивное осознание симметрии, очевидной в растительном мире", из-за чего на керамике были изображены цветы, кусты, ветки и деревья.

Другие находки археологов

Как писал УНИАН, ранее в Германии нашли головной убор из оленьего черепа возрастом 7500 лет. Головной убор изготовлен из черепа и рогов взрослой косули и, возможно, является самой впечатляющей находкой на этом месте.

Также сообщалось, что древние римляне придумали необычный метод для лечения человеческих болезней. В частности, археологи обнаружили стеклянную бутылку, которая обычно использовалась для духов, масел или лекарств. Однако в ней были найдены темно-коричневые хлопья, которые идентифицировали как человеческие экскременты.

Вас также могут заинтересовать новости: