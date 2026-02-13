Эксперты объяснили, почему нельзя покупать самые дешевые зарядки для смартфона

Вы, наверное, не раз замечали, что одни зарядные адаптеры продаются буквально за копейки, тогда как другие стоят сильно дороже. Разница объясняется не только брендом – как правило, она напрямую связана с безопасностью и качеством устройства.

Эксперты BGR отмечают, что не все неродные зарядки плохие по умолчанию: на рынке есть надежные модели от известных производителей, и для покупки хорошего адаптера в 2026 году необязательно тратить огромные суммы. Однако слишком низкая цена нередко означает серьезные компромиссы в конструкции.

Почему одни зарядные устройства стоят копейки, а другие  – нет

Главная причина – экономия на ключевых компонентах. Производители бюджетных адаптеров могут использовать некачественные материалы, упрощенную сборку, игнорировать системы защиты и снижать уровень контроля качества.

Видео дня

В результате такие зарядки могут оказаться не только недолговечными, но и опасными – не только для смартфона, но и здоровья пользователя. Поэтому эксперты советуют выбирать проверенные решения и не гнаться за минимальной ценой.

Как выбрать зарядку для телефона

Эксперты объяснили, почему нельзя покупать самые дешевые зарядки для смартфона

Перед покупкой стоит обратить внимание на сертификацию – например, UL (Underwriters Laboratories) или USB-IF, которые подтверждают соответствие строгим стандартам безопасности, предотвращая перегрев, перезарядку и короткие замыкания. Такие обозначения можно найти на упаковке или в описании товара.

Также важно учитывать потребности вашего смартфона в мощности: для быстрой зарядки многим моделям требуется не менее 18 Вт, а разные типы USB-разъемов передают разное количество энергии. Неподходящий адаптер может работать крайне медленно или вовсе не обеспечивать нормальную зарядку.

Дополнительным плюсом станет поддержка технологии USB Power Delivery, способной выдавать до 240 Вт – это особенно актуально для современных смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Ранее эксперты указали на главную ошибку, которую делают все при зарядке смартфона. Мы привыкли просто оставлять устройство на зарядку на всю ночь, не задумываясь о последствиях.

А если ваш смартфон перестал нормально заряжаться, возможно, причина в засорившемся порте зарядки, который пора почистить.

Вас также могут заинтересовать новости: