Эксперты объяснили, почему нельзя покупать самые дешевые зарядки для смартфона

Качественные зарядные устройства оснащаются защитой от перегрева, перезаряда и других потенциальных угроз.

Вы, наверное, не раз замечали, что одни зарядные адаптеры продаются буквально за копейки, тогда как другие стоят сильно дороже. Разница объясняется не только брендом – как правило, она напрямую связана с безопасностью и качеством устройства.

Эксперты BGR отмечают, что не все неродные зарядки плохие по умолчанию: на рынке есть надежные модели от известных производителей, и для покупки хорошего адаптера в 2026 году необязательно тратить огромные суммы. Однако слишком низкая цена нередко означает серьезные компромиссы в конструкции.

Почему одни зарядные устройства стоят копейки, а другие – нет

Главная причина – экономия на ключевых компонентах. Производители бюджетных адаптеров могут использовать некачественные материалы, упрощенную сборку, игнорировать системы защиты и снижать уровень контроля качества.

Видео дня

В результате такие зарядки могут оказаться не только недолговечными, но и опасными – не только для смартфона, но и здоровья пользователя. Поэтому эксперты советуют выбирать проверенные решения и не гнаться за минимальной ценой.

Как выбрать зарядку для телефона

Перед покупкой стоит обратить внимание на сертификацию – например, UL (Underwriters Laboratories) или USB-IF, которые подтверждают соответствие строгим стандартам безопасности, предотвращая перегрев, перезарядку и короткие замыкания. Такие обозначения можно найти на упаковке или в описании товара.

Также важно учитывать потребности вашего смартфона в мощности: для быстрой зарядки многим моделям требуется не менее 18 Вт, а разные типы USB-разъемов передают разное количество энергии. Неподходящий адаптер может работать крайне медленно или вовсе не обеспечивать нормальную зарядку.

Дополнительным плюсом станет поддержка технологии USB Power Delivery, способной выдавать до 240 Вт – это особенно актуально для современных смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Ранее эксперты указали на главную ошибку, которую делают все при зарядке смартфона. Мы привыкли просто оставлять устройство на зарядку на всю ночь, не задумываясь о последствиях.

А если ваш смартфон перестал нормально заряжаться, возможно, причина в засорившемся порте зарядки, который пора почистить.

Вас также могут заинтересовать новости: