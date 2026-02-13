Непогода разрушила часть уникального 'динозаврового побережья' в Англии

Масштабный оползень разрушил часть так называемого Юрского побережья в Великобритании – 150-километрового участка прибрежных скал, где на поверхность выступают геологические породы, образованные в эпоху динозавров. Об этом сообщает The Independent.
В результате продолжительных дождей от 120-метровой скалы отделился кусок шириной 9 метров и сполз вниз на пляж Чармут в графстве Дорсет (юго-западная часть Англии). В результате была уничтожена часть популярной у туристов Юго-Западной прибрежной тропы, которая считается самой посещаемой туристической тропой в стране.
Это уже не первый подобный обвал скалы, возраст которой составляет около 175 миллионов лет. Местные власти опасаются, что оползень привлечет искателей окаменелостей, которые будут игнорировать опасность новых обвалов. Из-за этого береговая охрана закрыла пострадавший участок тропы на самой скале и пляж под ней, чтобы предотвратить возможные трагедии.
Как отмечает The Independent, Юрское побережье является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, как уникальный объект, где на поверхность выходят очень древние горные породы, окаменелости и формы рельефа.
Однако из-за того, что осадки и морские волны постоянно подмывают край скалы, этот объект не совсем безопасен для туристов. В 2012 году 22-летняя туристка погибла здесь в результате обвала камней, когда шла под скалами.
Погодный апокалипсис в Западной Европе
Как писал УНИАН, Португалия уже несколько недель страдает от непрерывных дождей и штормов. На днях там произошла новая трагедия: произошел масштабный прорыв дамбы на реке Мондегу, в результате чего по меньшей мере 15 человек погибли, значительные территории оказались подтопленными, часть автомагистрали, соединяющей Лиссабон и Порту, обрушилась.
Власти эвакуировали около 3 000 человек из опасных районов; многие муниципалитеты уже действуют в режиме чрезвычайной ситуации из-за беспрецедентного уровня осадков. Из-за катастрофической ситуации власти мобилизовали экстренные службы, премьер-министр лично координирует спасательные работы.