США тянут вниз добычу нефти в России: Москва теряет рынок

Издание отмечает, что Индия приостановила импорт российской нефти.

Добыча российской нефти сокращается второй месяц подряд. России стало сложнее продавать свое "черное золото" из-за санкций США.

По данным источников издания Bloomberg, в прошлом месяце страна добывала в среднем 9,28 млн баррелей нефти в день, что на 46 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в декабре 2025 года. Журналисты добавляют, что РФ рискует уступить свою долю рынка другим членам ОПЕК+, если и в дальнейшем будет сокращать добычу нефти.

Журналисты обращают внимание, что добыча российской нефти падает на фоне того, как количество российского сырья, хранящегося на танкерах, продолжает расти из-за американских санкций.

"На начало февраля накопленные объемы российской нефти в танкерах достигли 143 миллионов баррелей, что почти вдвое больше, чем год назад, и на четверть больше, чем в конце ноября", - подчеркивает издание.

К тому же, по данным Bloomberg, все государственные и частные индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупку российского сырья после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о возможности заключения торгового соглашения между США и Индией. Издание отмечает, что часть танкеров с нефтью, от которой отказалась Индия, направляются в Китай, "однако остается непонятным, сколько дополнительных баррелей от Москвы китайский рынок готов принять".

Кроме того, уменьшение добычи российской нефти ударит и по бюджету Кремля, который остается зависимым от нефтегазовых доходов. В этом контексте Bloomberg напоминает, что нефтегазовые доходы российского бюджета в январе упали до пятилетнего минимума из-за снижения мировых цен на нефть, больших скидок для ее покупателей и укрепления рубля.

Санкции США против России - последние новости

22 октября 2025 года США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". Сразу после объявления Вашингтоном о новых ограничениях, один из крупнейших покупателей российских баррелей взял курс на отказ от них.

Впрочем, импорт российских баррелей полностью не прекратился, а в конце декабря прошлого года стало известно, что США разрешили индийскому нефтяному гиганту покупать подсанкционную российскую нефть. Уже 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупать "черное золото" у Москвы.

8 февраля стало известно, что индийские НПЗ отказываются от покупки российской нефти, но это решение может быть пересмотрено после консультаций с правительством.

