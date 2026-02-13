Мерц: Война закончится только тогда, когда Россия будет экономически и военно истощена

В настоящее время РФ не демонстрирует заинтересованности серьезно говорить о мире.

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал свою позицию относительно возможности ведения переговоров с Россией. По его мнению, нужно использовать все имеющиеся инструменты – военные, экономические, политические и дипломатические, чтобы заставить Россию начать серьезно говорить о прекращении огня, а затем о мирном соглашении. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мерц сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сначала посол Вольфганг Ишингер спросил у канцлера о нынешнем состоянии отношений Европы и России, поскольку текущие переговоры с Россией о будущем Украины ведутся при участии США. В частности, Мерц ответил, не должны ли европейцы лучше справляться с этой задачей общения с Россией и не оставлять это исключительно американцам.

Как подчеркнул Мерц, с США и Украиной существует тесное взаимодействие и нет ничего такого, чтобы не обсуждалось с обеими сторонами заранее.

При этом, как напомнил канцлер ФРГ, почти два года назад премьер-министр одной из стран-членов ЕС самостоятельно отправился в Москву, но не имел от Евросоюза никакого мандата на такую поездку.

Мерц не называет имени, но очевидно имеет в виду премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Он туда отправился, ничего не достиг. И через неделю после этого мы видели самые жесткие атаки на гражданскую инфраструктуру, на частные дома, на больницы", - сказал Мерц.

По его мнению, если есть смысл разговаривать с Россией, то в ЕС заинтересованы в переговорах.

"Но, как вы видите с американской стороны, Россия до сих пор не готова серьезно говорить", - подчеркнул Мерц.

В этой связи немецкий канцлер высказал свое мнение.

"Эта война закончится только тогда, когда Россия будет по крайней мере экономически, потенциально военно, истощена. Мы приближаемся к этому моменту - и мы многое сделали, чтобы достичь этого - но мы до сих пор не там", - подчеркнул Мерц.

Он отметил, что Россия должна отказаться от этой ужасной войны против Украины.

"И мы все должны сделать все необходимое, чтобы довести их до того момента, когда они больше не будут видеть дальнейших преимуществ для себя в продолжении этой ужасной войны. Но мы еще до этого не дошли", - добавил канцлер.

Он отметил, что эта война теперь длится дольше, чем Вторая мировая война, и это ужасно.

По его убеждению, Россия имеет "в своих руках" возможность остановить войну. Но Америка, Европа и Украина вместе должны привести Россию к этому моменту, чтобы война была закончена.

"И мы должны сделать все возможное, что в наших руках, чтобы сделать это военно, экономически, политически, дипломатически и т.д. И если есть смысл разговаривать, мы готовы говорить, но они должны признать, что они действительно готовы говорить о прекращении огня, а затем о мирном плане", - подчеркнул Мерц.

Мирные переговоры: последние новости

Как сообщал УНИАН, в январе и феврале состоялись два раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ.

Президент Украины сообщил, что США предлагают России и Украине завершить войну до лета. В то же время, ключевые вопросы остаются нерешенными, в частности, территориальные. Украина не собирается отдавать России ту часть Донецкой области, которая находится под контролем Украины.

