Объект был поврежден в феврале 2025 года из-за атаки российского дрона.

Восстановление поврежденной в результате атаки оккупантов защитной оболочки над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) продлится до конца 2026 года. Об этом изданию DW сообщил заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС Сергей Кондратенко.

Отмечается, что Украина заключила грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в соответствии с которым международные партнеры профинансируют восстановление защитной оболочки Нового безопасного конфайнмента. К работе будут привлечены специалисты из консорциума Novarka, который проектировал и строил арку конфайнмента.

Издание напоминает, что, согласно отчету МАГАТЭ, конфайнмент потерял возложенные на него функции после российской атаки 14 февраля.

Кондратенко отметил, что в результате попадания российского дрона возник пожар, в результате которого сгорела гидроизоляция и была повреждена мембрана, обеспечивавшая герметичность внешней обшивки арки. Сейчас внутрь конфайнмента на несущие металлоконструкции попадает влага, что может привести к их коррозии.

В то же время Кондратенко успокаивает, что радиационная обстановка на объекте ни разу не превысила установленные контрольные уровни, выбросов в атмосферу нет.

Кроме ремонта нового конфаймента, необходимо демонтировать старый саркофаг над четвертым реактором ЧАЭС, конструкции которого являются нестабильными. По словам эксперта, на их безотлагательный демонтаж потребуется не менее восьми лет.

Строительство нового безопасного конфайнмента, который закрыл собой саркофаг, было завершено в 2016 году.

Российская атака на ЧАЭС: что известно

Эксперт по радиационной безопасности и ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте в интервью УНИАН отмечал, что во время атаки на ЧАЭС в феврале произошла не случайность, а преднамеренное нападение на новый безопасный конфайнмент со стороны РФ. При этом на данный момент специалист не видит реальных путей для восстановления поврежденной арки, учитывая сложность такой работы.

Как отмечал член Общественного совета при Государственном агентстве по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, сейчас опасности утечки радиации на ЧАЭС нет.

