Сейчас опасности утечки радиации на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) после российского удара нет. Об этом заявил член Общественного совета при Государственном агентстве по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в эфире "Киев24".
"Действительно в новом безопасном конфайнменте в начале этого года ударным дроном пробили отверстие, начался пожар и его герметичность нарушена", - сказал он.
Но, по словам эксперта, саркофаг, который с 1986-го года до сих пор стоит под этой аркой - он не пострадал.
"Новый конфайнмент должен был хранить вот этот развал реактора и под ним должен был демонтироваться старый саркофаг. Но работы по демонтажу еще не были проведены, поэтому опасности выхода радиации пока нет", - подчеркнул он.
Удар РФ по ЧАЭС
Как сообщал УНИАН, Россия в феврале осуществила умышленный удар по новому конфайнменту ЧАЭС. После атаки в укрытии образовалась дыра около 50 метров, из-за чего функция нового конфаймента была нарушена.
Ведущий эксперт по радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте рассказал, что после поражения дрона и образования дыры, конструкция начала тлеть, особенно в северной части объекта, что привело к нарушению герметичности конфайнмента.
По его словам, восстановить поврежденное защитное сооружение будет чрезвычайно сложно.