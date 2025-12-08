После ударов россиян саркофаг 1986-го года не пострадал, только конфайнмент.

Сейчас опасности утечки радиации на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) после российского удара нет. Об этом заявил член Общественного совета при Государственном агентстве по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в эфире "Киев24".

"Действительно в новом безопасном конфайнменте в начале этого года ударным дроном пробили отверстие, начался пожар и его герметичность нарушена", - сказал он.

Но, по словам эксперта, саркофаг, который с 1986-го года до сих пор стоит под этой аркой - он не пострадал.

"Новый конфайнмент должен был хранить вот этот развал реактора и под ним должен был демонтироваться старый саркофаг. Но работы по демонтажу еще не были проведены, поэтому опасности выхода радиации пока нет", - подчеркнул он.

Удар РФ по ЧАЭС

Как сообщал УНИАН, Россия в феврале осуществила умышленный удар по новому конфайнменту ЧАЭС. После атаки в укрытии образовалась дыра около 50 метров, из-за чего функция нового конфаймента была нарушена.

Ведущий эксперт по радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте рассказал, что после поражения дрона и образования дыры, конструкция начала тлеть, особенно в северной части объекта, что привело к нарушению герметичности конфайнмента.

По его словам, восстановить поврежденное защитное сооружение будет чрезвычайно сложно.

