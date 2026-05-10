Один стакан в день: эксперты назвали сок, который может снижать артериальное давление

Регулярное употребление этого напитка может приносить пользу не только вашим сосудам.

Гранатовый сок уже много лет пользуется популярностью среди людей, заботящихся о своем здоровье, однако последние исследования ученых из израильского Института Технион дают совершенно иное представление о его свойствах. Об этом пишет medonet zywienie.

Исследования подтверждают, что один стакан (примерно 240 мл) чистого, без сахара сока в день может снижать артериальное давление и замедлять развитие атеросклероза.

"Гранатовый сок богат полифенолами - мощными антиоксидантами, которые защищают организм от окислительного стресса. Интересно, что его антиоксидантное действие даже в три раза сильнее, чем у зеленого чая или красного вина", - добавили в материале.

Также регулярное употребление этого напитка может не только снижать артериальное давление, но и уменьшать риск инфаркта и инсульта. Кроме того, ученые говорят, что гранатовый сок может даже способствовать уменьшению уже существующих изменений в сосудах.

По словам экспертов, следует включить гранатовый сок в ежедневный рацион, если вы заботитесь о профилактике сердечных заболеваний. Он может стать интересной альтернативой традиционным сокам, например, апельсиновому.

В то же время эксперты предупредили, что гранатовый сок не заменяет медикаментозного лечения или консультации врача. Лицам, принимающим лекарства от гипертонии или высокого уровня холестерина, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем включать гранатовый сок в свой рацион. Также его сильное действие может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, а именно с теми, которые снижают давление.

"Гранатовый сок - это природное средство для поддержания здоровья сердца и сосудов. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов он защищает от окислительного стресса и может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, как и любая добавка или компонент рациона, его следует употреблять в умеренных количествах и после консультации с врачом. Ключевое значение имеют здоровый образ жизни, регулярная физическая активность и сбалансированное питание", - подытожило издание.

