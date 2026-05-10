В городе, из которого систематически обстреливают Украину, начался 'фекальный апокалипсис'

Там объявлена чрезвычайная ситуация.

Российский город Энгельс, где базируется стратегическая авиабаза РФ, оказался в эпицентре масштабной коммунальной катастрофы, там дома буквально плавают в фекалиях. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что главный коллектор вышел из строя еще 29 апреля. Изначально планировалось, что водоснабжение ограничат только в районе улицы, где произошел первый прорыв. Однако ночной аномальный ливень полностью разрушил планы коммунальщиков и помешал ремонтным работам.

Из-за осадков ситуация стала неконтролируемой, вонючей жижей начали заливать не только улицы, но и первые этажи многоквартирных домов. Из-за этого в городе ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня.

По имеющимся данным, более 200 тысяч россиян сейчас остались без воды.

Ликвидация аварии затрудняется нехваткой техники, которую пришлось заказывать из другого региона.

Местные власти просят жителей ничего не смывать в унитазы или раковины, ведь забитые трубы превратились в мины замедленного действия. Без промывки водой отходы скапливаются в системе, что грозит городу масштабным "мусорным прорывом" сразу после запуска коллектора.

По крайней мере еще 24 часа жителям придется наслаждаться "ароматами" без капли воды.

