Гороскоп на неделю по картам Таро: Львам - человек из прошлого, Рыбам - тревога

Составлен гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Главной картой этого периода стала "Императрица" – мягкое напоминание о том, что сейчас не время торопить события или пытаться контролировать всё вокруг.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В середине недели может появиться ощущение тревожности или неопределенности. Однако даже если кажется, что ничего не меняется, важные процессы уже запущены. Постарайтесь не давить на ситуацию. В субботу в Тельце произойдет Новолуние, а значит, главным союзником станет терпение и осознанный подход к своим желаниям. Этот период идеально подходит для намерений, планов и загадывания желаемого. Все, о чем вы думаете и мечтаете в эти выходные, Вселенная обязательно услышит.

Овен

Карта недели для Овнов – "Колесница". На этой неделе вы словно несетесь вперед на полной скорости. Энергия карты "Колесница" говорит о том, что мотивации и сил вам хватит с избытком. Но сейчас особенно важно понять, в каком направлении вы действительно хотите двигаться. Если у вас есть цель, которую вы давно хотите реализовать, Новолуние в субботу станет отличным моментом для начала. Энергия Тельца поддержит упорных и терпеливых, поэтому после принятия решения путь вперед станет гораздо понятнее.

Телец

Карта недели для Тельцов – "Верховная Жрица". Для вас продолжается особенный период, связанный с личными открытиями и переоценкой ценностей. Карта "Верховная Жрица" намекает: пора меньше ориентироваться на чужие советы и начать доверять собственной интуиции. Вы гораздо лучше понимаете ситуацию, чем вам кажется. Новолуние в вашем знаке сделает субботу одним из самых сильных дней года для постановки целей. Подумайте о том, чего хотите именно вы, а не окружающие.

Близнецы

Карта недели для Близнецов – "Восьмерка Мечей". Ваш разум сейчас работает особенно активно, но именно это может мешать двигаться вперед. Карта "Восьмерка Мечей" часто появляется тогда, когда человек чувствует внутренние ограничения и не может выбраться из собственных мыслей. На этой неделе постарайтесь меньше анализировать происходящее и чаще прислушиваться к себе. Иногда ответы находятся не в бесконечных размышлениях, а в ощущениях и внутреннем спокойствии. Вы уже ближе к решению проблемы, чем думаете.

Рак

Карта недели для Раков – "Колесо Фортуны". События наконец начинают складываться в вашу пользу. Карта "Колесо Фортуны" показывает, что ситуация, на которую вы давно надеялись, постепенно меняется к лучшему. В середине недели могут появиться сомнения относительно будущего и правильности выбранного пути, но не позволяйте страху остановить вас. Сейчас судьба дает шанс приблизиться к чему-то действительно важному.

Лев

Карта недели для Львов – "Шестерка Кубков". На этой неделе прошлое может неожиданно напомнить о себе. Это может быть человек, воспоминание или эмоция, связанная с определенным периодом жизни. Карта "Шестерка Кубков" наполнена ностальгией и напоминает о том, что когда-то приносило вам радость. Главное – не пытаться вернуться назад. Лучше задумайтесь, что из прошлого до сих пор вдохновляет вас и может снова стать частью вашей жизни.

Дева

Карта недели для Дев – "Четверка Пентаклей", перевернутая. Перевернутая "Четверка Пентаклей" указывает на то, что вы слишком крепко держитесь за что-то – ситуацию, человека или желание все контролировать. На этой неделе важно позволить событиям развиваться естественно. Это не поражение и не отказ от своих целей. Вы уже сделали достаточно, и теперь многое сможет сложиться без постоянного контроля с вашей стороны.

Весы

Карта недели для Весов – "Справедливость". То, что долгое время оставалось нерешенным, наконец начинает двигаться вперед. Карта "Справедливость" говорит о том, что сейчас подходящий момент для честных разговоров и важных решений. Особенно сильным окажется влияние Новолуния на сферу отношений. Если вы долго молчали о своих чувствах или переживаниях, выходные подойдут для откровенного разговора и внутреннего освобождения.

Скорпион

Карта недели для Скорпионов – "Смерть", перевернутая. Не стоит пугаться этой карты. "Смерть" редко говорит о буквальном завершении – чаще она символизирует внутреннюю трансформацию. В перевернутом положении карта показывает, что вы слишком долго держитесь за то, что давно пора отпустить. Вы уже понимаете, о чем идет речь, но пока не готовы окончательно закрыть эту дверь. Новолуние поможет оставить прошлое позади и освободить место для новых возможностей.

Стрелец

Карта недели для Стрельцов – "Туз Жезлов". На этой неделе особенно важно обращать внимание на то, что вызывает у вас азарт, вдохновение и интерес. "Туз Жезлов" указывает на начало чего-то перспективного и по-настоящему важного. Любая идея, которая зацепит вас в ближайшие дни, заслуживает большего внимания. Записывайте мысли, обсуждайте планы и не игнорируйте внутренний энтузиазм. Новолуние потребует серьезного подхода к тому, что вы хотите развивать дальше.

Козерог

Карта недели для Козерогов – "Мир". Карта "Мир" символизирует завершение важного этапа и ощущение внутреннего удовлетворения от проделанного пути. На этой неделе вы сможете почувствовать, что один из сложных процессов наконец подходит к концу. Вместо того чтобы сразу искать новую вершину, позвольте себе остановиться и оценить собственные достижения. Вы действительно многое сделали и заслуживаете награды за свои усилия.

Водолей

Карта недели для Водолеев – "Семерка Кубков". "Семерка Кубков" говорит о большом количестве возможностей, идей и вариантов, среди которых вам сложно сделать выбор. Вы прекрасно умеете представлять будущее и строить необычные планы, однако сейчас наступает момент, когда нужно переходить от размышлений к действиям. Новолуние в Тельце станет хорошим временем для принятия решения, которое вы долго откладывали. Даже маленький шаг вперед способен многое изменить.

Рыбы

Карта недели для Рыб – "Луна". На этой неделе многое может казаться неопределенным и запутанным. Однако карта "Луна" напоминает: сейчас не обязательно знать ответы на все вопросы. Самое важное – не принимать поспешных решений только ради того, чтобы избавиться от тревоги. Позвольте себе немного побыть в состоянии неопределенности и внимательнее прислушайтесь к своей интуиции. После Новолуния ситуация начнет проясняться, а вы гораздо лучше поймете, куда двигаться дальше и чего хотите на самом деле.

