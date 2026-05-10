Это 'тормозит' мозг: неврологи раскрыли, что следует немедленно выбросить из рациона

Обычные продукты из рациона могут незаметно влиять на память, сосуды и работу мозга, предупреждают врачи.

Когда речь заходит о здоровье мозга, большинство людей вспоминает кроссворды, судоку или другие "тренировки для ума". Но, как отмечают специалисты, не менее важную роль играет ежедневный рацион – и некоторые популярные продукты могут оказывать нежелательное влияние на работу мозга.

Неврологи и нейробиологи рассказали, каких продуктов они сами стараются избегать или существенно ограничивать, пишет HuffPost.

Протеиновые порошки под вопросом

Нейробиолог Фридерике Фабрициус предупреждает, что часть протеиновых добавок содержит искусственные подсластители, которые могут влиять на микробиом кишечника.

"Здоровый и крепкий микробиом очень важен для здоровья мозга, поскольку большинство нейромедиаторов вырабатывается в кишечнике", – пояснила она.

Сладкая газированная вода

Невролог доктор Шахин Лахан называет сладкую газированную воду одним из самых вредных продуктов для мозга.

"Высокая концентрация простых сахаров повреждает сосуды мозга и со временем может повышать риск деменции и инсульта", – отметил он.

Маргарин и трансжиры

Невролог Шей Датта советует избегать маргарина из-за трансжиров, которые негативно влияют на сосуды, в частности мозговые.

"Люди с высоким уровнем трансжиров подвержены большему риску развития деменции", – сказала она.

Продукты с каннабисом

Невролог Лестер Леунг предупреждает о влиянии ТГК на сосуды мозга.

"В больших дозах это может быть опасно, особенно для людей с мигренью, и даже повышать риск инсульта", – отметил он.

Алкоголь, в частности пиво

Невролог Байран Хо подчеркивает, что алкоголь – это нейротоксин.

"Он может повреждать нервную систему даже при умеренном употреблении", – сказал он.

Кофе без кофеина

Нейробиолог Шон Каллан обращает внимание на возможные химические остатки после декофеинизации.

"Некоторые растворители могут быть токсичными и представлять риск для нервной системы", – пояснил он.

Картофель фри

Невролог Педрам Наваб предупреждает о влиянии жирной жареной пищи на сосуды головного мозга.

"Это может повредить барьер мозга и повлиять на память и обучение", – отметил он.

Специалисты подчеркивают, что речь идет не о полном отказе, а об умеренности и осознанном выборе. Даже "вредные" продукты не обязательно исключать полностью – главное, чтобы они не становились основой рациона.

