ВСУ воздерживаются от глубоких ударов по РФ: Зеленский объяснил, что сейчас происходит

Несмотря на договоренности, ситуация на линии фронта остается напряженной.

Приятно, что по состоянию на вечер 10 мая со стороны российских оккупантов не было массированных ракетных и авиационных атак, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако, по его же словам, вблизи фронта спокойно не было, ведь россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые.

"Есть обстрелы, были дроновые удары различных типов на фронте. За вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий. Более сотни обстрелов и еще почти 10 000 ударов дронами-камикадзе. То есть на фронте российская армия тишины не придерживается и даже особо не пытается", - добавил он в обращении в Telegram.

Президент Украины подчеркнул, что подразделения ВСУ в таких случаях действуют зеркально. Но вот от дальнобойных "санкций" на период перемирия Украина воздержалась, ибо тоже действует зеркально. Если оккупанты захотят вернуться к полноформатной войне, восстановление ударов ВСУ будет незамедлительным и ощутимым.

"Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение, и мы это показали своей дальнобойностью. Украина в этом отношении ведет себя всегда четко и честно", - подчеркнул Зеленский. И отметил очень важный момент - это то, что Путин уже сам заявил, что "наконец готов к реальным встречам".

Обмен пленными

По словам украинского лидера, наша сторона продолжает контакты с США о гарантиях, гарантиях выполнения договоренностей, которые были достигнуты недавно, и о которых заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Обмен пленными 1000 на 1000 готовится, должен быть проведен. Эти гарантии брали на себя американцы. Украинский координационный штаб передал списки на 1000 российской стороне. Было американское посредничество в этой договоренности по обмену", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на активность американской стороны в обеспечении выполнения этих договоренностей.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин становится более сговорчивым в вопросе завершения войны. У России есть серьезные проблемы с экономикой, с военной сферой, а линия фронта фактически не сдвигается уже очень долгое время.

Кроме того, мы также рассказывали, что в России растет критика власти на фоне войны и внутреннего давления. Украинские беспилотники всё глубже проникают на территорию России, а ограничения доступа к интернету, объясняемые властями мерами безопасности, вызывают недовольство населения.

