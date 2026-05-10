В Вене проходит церемония открытия 'Евровидения-2026': онлайн-трансляция

Гранд-финал конкурса состоится 16 мая.

Вечером 10 мая в Вене началась церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

На бирюзовую дорожку выйдут представители всех 35 стран-участниц, в том числе украинская певица LELÉKA (настоящее имя - Виктория Лелека).

Как известно, "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая: (первый полуфинал - 12 мая; второй полуфинал - 14 мая; гранд-финал - 16 мая). Конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle.

Перед церемонией LELÉKA обратилась к фанатам:

"Сегодня ответственный день - официальное открытие "Евровидения"… У меня такой красивый образ будет. Уже не могу дождаться и показать вам, какая я буду… Буду выходить под музыкальное сопровождение оркестра. И для этого мы выбрали невероятную песню, невероятного украинского проекта. Для меня это частичка отображения моей "Donbas Girl" души".

Также стоит отметить, что накануне LELÉKA открыла новую символическую деталь своего сценического номера на "Евровидении-2026". Она показала образ бандуриста Ярослава Джуся, который будет выступать вместе с ней в Вене. Музыкант появится на сцене в светлом костюме с элементами традиционного украинского стиля. Главный акцент образа - вышитые строки "Молитвы украинского националиста" на тканевой вставке рубашки.

Кроме того, 9 мая LELÉKA провела вторую репетицию на большой сцене в Вене, зрителям показали неольшой отрывок ее выступления.

