Удар по ЧАЭС накануне Мюнхенской конференции был символическим шагом Путина, считает президент.

Намеренный удар российским дроном по саркофагу Чернобыльской АЭС демонстрирует, что Россия не готова к диалогу и миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ночью, накануне Мюнхена, российский ударный дрон ударил по саркофагу, который накрывает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Это был модифицированный российский дрон "шахед", технологию которого Иран передал России. Его боевая часть несла по меньшей мере 50 кг взрывчатки. И мы видим это как глубоко символический шаг России, Путина", - сказал он.

Зеленский рассказал, что недавно в Украине обсуждали ключевую роль ядерной энергетики в поддержке жизнедеятельности страны, несмотря на постоянные российские удары по нашей энергетической инфраструктуре.

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"Мы сейчас готовим проект расширения нашей Хмельницкой АЭС. Буквально за день до Мюнхена я был там, на станции. С привлечением американского бизнеса, включая Westinghouse. Этот проект усилит энергетическую безопасность не только Украины, а целого нашего региона Европы", - отметил глава государства.

Президент добавил, что недавно говорил с президентом США Дональдом Трампом и его командой об атомной энергетике и крупнейшей европейской атомной станции - Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована Россией.

"И Россия ответила, запуская дрон по чернобыльскому саркофагу, который сдерживает радиоактивную пыль и обломки. И это не только безумие, это позиция России. Страна, которая наносит такие удары, не хочет мира. Нет, они не готовятся к диалогу", - подчеркнул Зеленский.

Российский удар по ЧАЭС - что известно

Ночью 14 февраля Россия атаковала Чернобыльскую АЭС, а именно было попадание в укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком. Вследствие этого была повреждена конструкция укрытия.

Позже СБУ показала обломки "шахеда", которым россияне атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию. Там отметили, что БпЛА был снаряжен фугасной боевой частью для нанесения максимального поражения. По оценкам экспертов, оккупанты целенаправленно ударили именно по этому объекту.

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