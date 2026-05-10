Война вне поля боя: сокращение парада 9 мая подорвало авторитет Путина, - The Times

Празднование 9 мая в Москве в 2026 году стало явным признаком уязвимости Кремля перед украинскими атаками.

Россияне празднуют "День Победы" 9 мая, и при кремлевском диктаторе Владимире Путине это стало ежегодным торжеством уверенности и воинской славы. И поэтому его решение сократить субботний парад, даже отказавшись от привычного строя бронетехники, стало унижением, подчеркивающим, в какой степени его война с Украиной ведется в сердцах и умах соответствующих народов в той же мере, что и на поле боя.

Для Путина "День Победы" – это в высшей степени политическое событие, пишет The Times. Это не просто демонстрация российской военной мощи, часто дающая миру возможность впервые взглянуть на какое-то новое оружие или транспортное средство. Это также шанс поприветствовать мировых лидеров. В то время как Запад пытается его изолировать, трибуна, полная президентов и премьер-министров, всегда служит мощным сигналом того, что Россия по-прежнему остается глобальным игроком.

А еще возможность обратиться к российскому народу, завернувшись в мантию того, что они называют Великой Отечественной войной, говорится в материале. Как и каждый год с начала войны в 2022 году, это означало попытку убедить россиян в том, что вторжение в Украину все еще идет по плану.

В своей речи на параде Путин указал на действия противника: "Российские солдаты противостоят агрессивной силе, вооруженной и поддерживаемой всем блоком НАТО. И все же наши герои продолжают двигаться вперед", – заявил он.

Хотя позже Путин даже отметил, что война в Украине приближается к завершению. Тем не менее, в это время: "Каждый вносит личный вклад в Победу. Она куется как на поле боя, так и в тылу", – пояснил он. Другими словами, российский народ должен вынести любые связанные с этим жертвы, как это сделали их предки, чтобы "победить нацистов".

В последние годы этот посыл становился все менее и менее правдоподобным, но хотя бы на один день – когда из динамиков гремит патриотическая музыка, а Красная площадь эхом отдается от приветствий марширующих солдат и грохота танков – он мог показаться чуть менее иллюзорным, считают журналисты.

Это приходит домой

Решение резко сократить масштаб мероприятия из-за страха перед украинской атакой стало ударом по авторитету и влиянию Путина. Москва окружена системами противовоздушной обороны, от ракетных комплексов "Панцирь-С", установленных на башнях и крышах, до станций радиоэлектронной борьбы для подавления подлетающих дронов или ракет. Тем не менее, ни одна защита не идеальна, хотя большинство подобных атак якобы срывается, по заявлениям российских чиновников.

При этом, нет никаких доказательств того, что Киев планировал атаку на парад, но одного лишь риска, похоже, оказалось достаточно, чтобы изменить планы Путина. Как отметил один из оставшихся в Москве европейских дипломатов: "Единственное, что может быть хуже отсутствия танков на Красной площади. Это горящие танки на Красной площади", – подчеркнул он.

Это лишь еще одно подтверждение того, что война приходит в дома россиян, пишет СМИ. К примеру, из-за предупреждений о дронах регулярно закрываются аэропорты, а мобильный интернет периодически отключается на том официальном основании, что это делается для предотвращения использования его украинскими системами для наведения на цели.

Утрата авторитета

Сползание российской экономики в стагнацию, рост цен на продовольствие и перебои с импортом – все это побочные продукты войны. Это ставит последствия для простых россиян на первый план.

Кремль явно пытается обернуть это в свою пользу, выставляя Киев оскорбляющим память о борьбе с нацистами. Некоторые даже считают, что сокращение парада было уловкой, чтобы возмутить россиян самой мыслью о том, что украинцы могут его атаковать.

Однако для Путина это чистая потеря, говорится в материале. Это опровергает утверждения о том, что война идет успешно. Объявление Трампа о трехдневном перемирии в боевых действиях, возможно, и стало облегчением для рядовых москвичей, но также заставляет российского лидера выглядеть просителем.

Это таит в себе политическую опасность само по себе. Автократ зависит от своей ауры контроля: бросать ему вызов должно быть не просто глупо, но немыслимо. Авторитет вытекает из каждой раны в этом панцире уверенности, какой бы маленькой она ни была.

Это также может помочь объяснить своевременное появление на прошлой неделе документа, который выдавался за отчет "европейского разведывательного агентства", представляющего Путина как параноидального старика, прячущегося в бункерах и опасающегося переворота со стороны собственных солдат, пишет СМИ. Это "сомнительное досье" представляло собой смесь старых новостей, маскирующихся под новые разведданные, непроверяемых слухов и откровенных ошибок, но, тем не менее, оно вызвало резонанс.

Наиболее вероятная цель, подтвержденная тем, как оно было одновременно слито в несколько СМИ, заключалась не только в подрыве авторитета Путина, но и в том, чтобы подтолкнуть его обрушиться на собственную элиту в поисках несуществующих кротов и заговорщиков.

Учитывая, что боевые действия на земле сейчас близки к патовой ситуации, именно здесь, возможно, и будет на самом деле решен исход конфликта.

