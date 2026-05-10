'Убийца МиГов' вскоре начнет поступать десятками в пятую армию мира

Если KF-21 Boramae вступят в бой, им будут противостоять в первую очередь советские МиГ-29.

Южная Корея завершила ключевой этап разработки своего первого истребителя собственного производства KF-21 Boramae. Самолет успешно прошел полную проверку боевой готовности, и вскоре могут начаться его поставки в войска. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Агентство оборонных закупок Южной Кореи (DAPA).

В ведомстве отметили, что истребитель получил оценку "полной боевой готовности" после серии испытаний, которые длились около трех лет. По данным DAPA, самолет "соответствует всем требованиям к характеристикам для реальных миссий".

Как говорится в сообщении, еще в мае 2023 года KF-21 прошел предварительную оценку боевой готовности. После завершения финальной проверки официальное завершение программы разработки ожидается уже в следующем месяце.

Видео дня

Южная Корея, имеющая пятую по силе армию мира, начала программу создания первого собственного истребителя еще в 2001 году, однако проект надолго застопорился из-за нехватки финансирования. Фактически проект KF-21 стоимостью 8,8 трлн вон (около 6,06 млрд долларов) стартовал только в декабре 2015 года. ВВС Южной Кореи нуждались в собственном сверхзвуковом истребителе для замены уже очень устаревших самолетов F-4 и F-5.

После презентации первого прототипа в апреле 2021 года специалисты провели 1600 испытательных полетов. Испытания включали, в частности, дозаправку в воздухе и проверки систем вооружения.

DAPA планирует поставить корейским ВВС в общей сложности 120 истребителей KF-21 до 2032 года. Первые 40 самолетов, ориентированных на воздушный бой, должны быть переданы до 2028 года, а позже – еще 80 машин, адаптированных для нанесения ударов по наземным и морским целям.

По данным Yonhap, истребитель способен развивать скорость до 1,81 Маха и имеет дальность полета до 2900 километров. KF-21 также будет оснащаться современным радаром AESA с активной фазированной антенной решеткой.

Эксперты и сами производители классифицируют его как самолет "4,5 поколения". То есть по своим боевым возможностям и техническим характеристикам KF-21 находится примерно посередине между F-16 и F-35.

В случае войны на Корейском полуострове истребителям KF-21 будут противостоять преимущественно устаревшие советские истребители МиГ-29 (или еще более старые модели) армии КНДР. Но, если в войну вступит Китай, то к сражению в небе могут подключиться не только китайские копии советских самолетов, но и современные J-20, которые относятся уже к 5-му поколению.

Другие новости из мира вооружений

Как писал УНИАН, Северная Корея запустила в крупносерийное производство новую самоходную гаубицу "Чучхе-107" калибра 155 мм, которая имеет дальность стрельбы более 60 километров и стала первым образцом артиллерии такого стандарта в арсенале КНДР. Ускорить внедрение новой системы могло сотрудничество КНДР с Россией после передачи Москве значительных запасов советских боеприпасов для войны против Украины.

Также мы рассказывали, что Китай уже построил более 250 стелс-истребителей Chengdu J-20, превзойдя американский парк F-22 Raptor, производство которого США прекратили еще в 2011 году. В настоящее время J-20 развернуты во всех пяти региональных командованиях Китая, что усиливает возможности КНР в районе Тайваня и в азиатско-тихоокеанском регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: