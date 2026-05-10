Трамп заявил, что война с Ираном ещё не закончена

Он отметил, что не говорил о завершении прямо, подчеркнув, что разгром не означает полного окончания борьбы.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о полном завершении боевых действий против Ирана. Несмотря на серьезные потери противника, у Пентагона еще есть список объектов для ударов. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Full Measure.

Как отметил американский лидер в разговоре с журналисткой, Тегеран уже потерпел сокрушительное поражение на поле боя. Однако по его мнению, это еще не означает финальной точки.

"В военном плане они разгромлены. В своих собственных представлениях, возможно, они этого не осознают. Но, думаю, осознают, потому что я с ними имею дело", – заявил Трамп.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что иранские вооруженные силы – от флота и авиации до ПВО и командного звена – фактически уничтожены. Он выразил убеждение, что даже при условии немедленного вывода американских войск Тегерану понадобится два десятилетия, чтобы оправиться от удара.

"Нет, я этого не говорил. Я сказал, что они разгромлены, но это не значит, что с ними покончено. Мы могли бы продолжать еще две недели и уничтожить каждую цель. У нас были определенные цели, которые мы хотели поразить, и мы выполнили, вероятно, 70% из них. Но есть и другие, по которым мы потенциально могли бы нанести удар", – подчеркнул президент.

Отдельное внимание Трамп уделил ядерной программе оппонента. По его словам, Космические силы США внимательно следят за соответствующими объектами.

Также глава Белого дома добавил, что Вашингтон намерен в будущем получить контроль над иранским обогащенным ураном.

Трамп теряет популярность

Ранее УНИАН писал оновом глобальном опросе, который показал резкое ухудшение отношения к США после возвращения Дональда Трампа в большую политику. По данным исследования, Штаты впервые получили худший показатель восприятия в мире, чем Россия: рейтинг США составляет -16%, тогда как у России – 11%.

Авторы связывают это с внешней политикой Вашингтона последних месяцев – торговыми тарифами, напряженностью с союзниками и жесткой риторикой в отношении партнеров по НАТО.

