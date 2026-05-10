Сибига раскрыл причину инцидента с украинскими дронами в Латвии

Министр иностранных дел подчеркнул готовность Киева к совместной работе с финскими и балтийскими партнерами по предотвращению подобных случаев.

Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Латвии не было случайностью или навигационной ошибкой. Как выяснилось, к этому причастна третья сторона, которая пытается манипулировать маршрутами БПЛА. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

По словам главы МИД, он провел переговоры с латвийской коллегой Байбой Браже, в ходе которых стороны обсудили результаты официального расследования.

"Расследование доказало, что это произошло в результате российской радиоэлектронной борьбы, направленной на умышленное отклонение украинских дронов от их целей на территории России", – написал он.

Видео дня

Сибига подтвердил готовность Украины сотрудничать со странами Балтии и Финляндией для предотвращения подобных инцидентов.

Дипломат также отметил, что общей целью является "усиление защиты воздушного пространства друзей Украины и максимальное ослабление военной машины РФ".

Украинский дрон в Латвии – что известно

Ранее УНИАН писал, что беспилотник, который связывают с украинской атакой на российский порт Приморск, упал на территории страны после потери маршрута. Приморск является одним из ключевых российских нефтяных портов на Балтийском море, через который РФ экспортирует значительную часть энергоресурсов.

"Это не локальный инцидент, это часть более широкой картины безопасности. Российская агрессия против Украины создает дополнительные риски для всего региона", – заявила премьер-министр Инга Ругинене.

Журналисты напомнили, что Литва является убежденным сторонником Украины в войне с Россией. В прошлом году Литва, как один из членов НАТО, обратилась к Альянсу с просьбой об увеличении мощностей противовоздушной обороны после того, как военные дроны из Беларуси дважды приземлялись на ее территории в июле 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: