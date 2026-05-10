Как легко избавиться от накипи в чайнике без резкого запаха: нужен один простой ингредиент

В чайнике рано или поздно появляется накипь. Несмотря на регулярное использование и чистку, из-за жесткой воды со временем на дне и стенках образуется белесый налет. В таком случае большинство людей автоматически использует уксус, хотя существует и гораздо лучший способ. Об этом пишет Kiskegyed.

Лимонная кислота во многих случаях действует даже эффективнее, чем уксус, к тому же не оставляет после себя сильного и резкого запаха. Для этого вскипятите воду в чайнике, затем добавьте 3-4 столовые ложки лимонной кислоты и дайте этой смеси постоять около 10-15 минут. После этого накипь заметно размягчится, а при толстом слое может даже отслоиться кусками.

"Если накипь скапливалась в приборе уже давно, стоит использовать целый пакетик лимонной кислоты. После процедуры просто промойте чайник чистой водой, и вы уже можете продолжать им пользоваться. Одним из главных преимуществ этого метода является то, что, в отличие от уксуса, не нужно долго проветривать или несколько раз кипятить прибор из-за неприятного запаха", - отмечается в материале.

Также самое важное в этом вопросе - это регулярность. Если чистить чайник раз в две недели, то накипь будет откладываться в нем гораздо медленнее, а прибор прослужит дольше. Эксперты считают, что также следует не оставлять в нем воду на ночь и использовать фильтрованную воду в повседневной жизни.

