Восстановление электроснабжения будет происходить с учетом ситуации с безопасностью.

Россия в очередной раз атаковала энергетику Черниговской области в ночь на 6 октября. Как уточнили в компании "Черниговоблэнерго", на этот раз было попадание по объекту в Ичнянской общине, часть которой осталась без света.

Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения - делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - отмечается в сообщении.

Удары России по украинской энергетике

С конца сентября РФ массированно атакует энергетику Черниговщины. 25 сентября стало известно о массированной атаке на объект критической инфраструктуры, в результате которой без электроснабжения остались почти 30 тысяч потребителей.

С 1 октября в области введены графики почасовых отключений. Это произошло после удара врага по критической инфраструктуре Киевской области. На следующий день стало известно, что часов со светом в Черниговской области будет еще меньше.

Не забывают оккупанты и об украинских энергетических объектах в других областях. В результате российских ударов в ночь на 5 октября жители Запорожья и Запорожского района остались без света.

