Перемирие США и Ирана: цены на нефть упали больше всего за почти шесть лет, - Bloomberg

Двухнедельное перемирие сняло напряжение на Ближнем Востоке, но инвесторы предупреждают, что это лишь временное облегчение.

Мировые финансовые рынки резко отреагировали на новость о временном прекращении огня между США и Ираном. После нескольких недель напряженности цены на нефть обвалились, а фондовые индексы пошли вверх, сигнализируя о краткосрочном облегчении для инвесторов, пишет Bloomberg.

Наибольший удар пришелся на нефтяной рынок: американская нефть WTI потеряла до 19% – это самое большое падение почти за шесть лет. Мировой эталон – Brent – подешевел на 13%, опустившись примерно до 95 долларов за баррель. Ключевым фактором стало решение Дональда Трампа приостановить бомбардировки Ирана, что открывает путь к возобновлению поставок через стратегический Ормузский пролив.

На этом фоне инвесторы массово вернулись к рисковым активам. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 4,5%, достигнув максимума за три недели. Фьючерсы на S&P 500 подскочили более чем на 2%, а европейские индексы – более чем на 5%.

Видео дня

Параллельно рынки облигаций отреагировали ожиданиями более мягкой денежно-кредитной политики. Инвесторы вновь начали закладывать в цены вероятность снижения ставок Федеральной резервной системы, поскольку падение цен на нефть может замедлить инфляцию. Индекс доллара ослаб на 0,7%, тогда как золото, напротив, подорожало примерно на 2%.

Впрочем, аналитики предупреждают, что оптимизм может быть преждевременным. Стратег Хироюки Уэно говорит:

"Сейчас это облегчение для рынков – ситуация успокоилась. Но нет гарантии, что дальше все пойдет гладко".

Перемирие было достигнуто буквально за несколько часов до крайнего срока, установленного Трампом для возможной эскалации. В переговорах посредническую роль сыграл Пакистан. Соглашение дает сторонам две недели на поиск долгосрочного решения конфликта, который уже вызвал глобальный энергетический кризис. В то же время инвесторы остаются осторожными.

"Это очень хрупкое облегчение", – подчеркнул аналитик Нил Ньюман, советуя использовать волатильность для пересмотра инвестиционных кейсов.

Ключевым фактором ближайших дней станет стабильность поставок через Ормузский пролив. Именно этот маршрут определяет значительную часть мирового экспорта нефти, и любые перебои могут вновь расшатать рынки.

Дополнительным сигналом нервозности стала рекордная активность торгов на SPDR S&P 500 ETF Trust – один из ключевых индикаторов настроений инвесторов. Аналитики предупреждают, что рынки будут оставаться чувствительными к любым новостям из региона.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана прекратить атаки на Иран на две недели.

Впоследствии власти Ирана объявили, что Тегеран согласился открыть Ормузский пролив на время двухнедельного перемирия с США, однако есть несколько нюансов. Пролив будет работать только при условии, что атаки на Иран будут прекращены.

"В течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", – сказал Арагчи.

