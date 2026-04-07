США и Иран подняли цены на российскую нефть до 13-летнего рекорда

Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Индию уже на 6,1 доллара превышает стоимость нефти марки Brent.

Цены на российскую нефть поднялись до самого высокого уровня за последние более 13 лет из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus Media.

По состоянию на 2 апреля стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой в порту Приморск на Балтике достигла 116,05 доллара за баррель. Это почти вдвое больше, чем заложено в государственном бюджете Российской Федерации (59 долларов за баррель). В то же время в ключевом черноморском порту РФ – Новороссийске – стоимость российской нефти достигла 114,45 доллара за баррель.

При этом цена российской нефти марки Urals с поставкой в Индию уже на 6,1 доллара выше стоимости нефти марки Brent (116,60 доллара за баррель, исходя из текущих котировок европейского нефтяного эталона), тогда как еще две недели назад разница в цене составляла 3,9 доллара.

Кроме того, издание отмечает, что результативные удары украинских дронов по российским портам на Балтике и нефтеперерабатывающим заводам уменьшают доходы РФ от экспорта "черного золота".

Рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, а также временное ослабление санкций США в отношении российской нефти увеличили доходы РФ до четырехлетнего максимума.

Российские СМИ ожидают дополнительного притока нефтедолларов в российский бюджет по итогам апреля из-за роста цен на нефть в связи с войной на Ближнем Востоке.

