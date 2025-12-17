Трамп обвиняет власти Венесуэлы в краже нефтяных месторождений и требует их возвращения.

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении блокады на нефтяные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и оттуда. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома сообщил, что вводит морскую блокаду Венесуэлы в отношении нефтяных танкеров, против которых США ввели санкции.

"Сегодня я отдаю приказ ввести тотальную и полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из Венесуэлы", - написал президент США.

Также Трамп обвинил власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро в краже американской собственности. Вероятно, речь идет о национализации нефтяных месторождений почти 20 лет назад. Также Трамп обвиняет Венесуэлу в терроризме, торговле наркотиками, контрабанде и продаже людей.

"Венесуэла полностью окружена самой большой Армадой в истории Южной Америки. Она будет только расти, и потрясение для них будет таким, какого они еще никогда не видели - до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другую собственность, которую они ранее украли у нас", - заявил Трамп.

Глава Белого дома напомнил, что США 24 ноября объявили Николаса Мадуро и его окружение "иностранной террористической организацией".

Ранее УНИАН сообщал, что издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что президент США Дональд Трамп давал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро неделю, чтобы покинуть страну. Когда Мадуро отказался это требование выполнить, США объявили о закрытии воздушного пространства над страной. Приводятся данные, что Мадуро выдвинул ряд требований Трампу, большинство из которых президент США отклонил. Мадуро и его правительство отрицают все обвинения и называют действия США попыткой смены режима, чтобы получить контроль над природными ресурсами Венесуэлы.

Также мы писали, что лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо лично получила премию мира в Осло, хотя и опоздала на церемонию. Ветеран боевых действий Брайан Стерн, возглавляющий фирму, которая помогла Мачадо добраться в Европу, рассказал, что ее путешествие было очень опасным. Отмечается, что на Мачадо охотится диктатор Николас Мадуро, тогда как армия США заблокировала ей пути выезда из страны.

