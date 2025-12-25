Нефтяная блокада Венесуэлы дает свои плоды: Bloomberg раскрыл сокрушительные последствия

Отмечается, что правительство Мадуро пока еще выдерживает давление США.

США продолжают блокировать экспорт нефти из Венесуэлы. Действия Вашингтона уже нарушили торговлю "черным золотом" из этой южноамериканской страны.

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что нефтяной танкер, попавший под санкции и преследуемый американскими войсками, сменил маршрут и вместо Венесуэлы и отправился в Атлантический океан.

Сообщается, что береговая охрана США обнаружила судно Bella 1 недалеко от Барбадоса и дала ему указание перейти в более спокойные воды для безопасной высадки на борт. Вместо этого судно направилось в сторону Атлантического океана. Американские власти ожидают, что танкер не вернется.

По словам источника, в момент отхода от Венесуэлы танкер не перевозил нефть. При этом американский чиновник заявил, что береговая охрана не отказалась от его преследования, а также выдан ордер на арест.

Решение экипажа танкера уйти из тщательно контролируемых венесуэльских вод показывает, как блокада США нарушает экспорт нефти из южноамериканской страны, большая часть которой поставляется в Китай. Администрация Трампа пытается таким образом надавить на правительство Николаса Мадуро.

Не имея возможности экспортировать большую часть своей нефти, Венесуэла быстро заполняет резервуары и простаивающие танкеры, что повышает вероятность того, что в скором времени ей придется остановить добычу. Мадуро пока выдерживает давление, но блокада ограничивает приток валюты в и без того пострадавшую экономику.

Нефтяная блокада Венесуэлы - главные новости

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы, закрыв море для всех санкционных нефтяных танкеров.

Трамп заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро использует нефть из "украденных" нефтяных месторождений для собственной наживы, а также для финансирования терроризма, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

При этом издание Bloomberg писало, что Венесуэла для транпортировки нефти активно пользовалась "теневым флотом", в который также входят танкеры-"зомби".

