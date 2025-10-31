ОПЕК+ планирует увеличивать добычу нефти несмотря на превышение предложения над спросом.

Цены на нефть утром 31 октября снижаются, направляясь к третьему подряд падению по итогам месяца. Этому способствует плохая экономическая статистика из Китая и увеличение поставок "черного золота" от основных производителей, что позволило компенсировать влияние санкций Запада в отношении российского экспорта, сообщает Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 10:23 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 15 центов, до 64,22 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 13 центов, до 60,44 доллара за баррель.

Ожидается, что по итогу октября, цены на нефть марки Brent и WTI упадут примерно на 3% на фоне превышения предложения над спросом на сырье. При этом ОПЕК+ и другие основные производители, не входящие в картель, увеличивают добычу, чтобы завоевать часть рынка.

Картель склоняется к умеренному увеличению добычи в декабре, сообщили источники Reuters, накануне заседания группы 2 ноября. Между тем, экспорт нефти из Саудовской Аравии - лидера ОПЕК+, по данным Совместной инициативы организаций по данным (JODI), достиг шестимесячного максимума в 6,407 миллиона баррелей в день в августе. Ожидается, что он будет и дальше расти.

"Увеличение предложения также смягчит влияние западных санкций (на нефтяные цены, - УНИАН), нарушающих экспорт российской нефти в ее основных покупателей - Китая и Индии", - отмечает издание.

Поспособствовал удешевлению нефти и отчет Управления энергетической информации США. Он показал увеличение производства нефти до 13,6 млн баррелей в сутки на прошлой неделе.

Еще больше потянули стоимость "черного золота" вниз результаты исследования, которые показали, что в октябре производственная активность в Китае, который является одним из крупнейших потребителей нефти, сократилась седьмой месяц подряд.

Санкции США против России - последние новости

22 октября США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". Сразу после введения новых ограничений цены на нефть подскочили более чем на 2 доллара за баррель и 24 октября уверенно шагали к рекордному недельному росту за последние четыре месяца.

Впрочем ожидаемое очередное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ превысило эффект от американских санкций против российских нефтяных гигантов.

К тому же эксперты Всемирного банка ожидают, что цены на нефть в 2026 году упадут до пятилетнего минимума, учитывая избыток сырья на рынке.

