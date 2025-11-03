По словам аналитиков, избыток предложения нефти на рынке компенсируется геополитическими рисками.

Цены на нефть утром 3 ноября продолжают рост, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить в декабре добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 10:12 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 27 центов, до 65,04 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 26 центов, до 61,24 доллара за баррель.

В ОПЕК+ 2 ноября договорились увеличить добычу на 137 000 баррелей в день в декабре, но оставила неизменным объем добычи нефти в первом квартале 2026 года.

"После декабря, учитывая сезонность, восемь стран также решили приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года", - говорится в заявлении группы.

Руководитель отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон отметил, что решение ОПЕК+ - признание значительного избытка нефти на рынке, особенно в начале следующего года.

"Очевидно, что все еще существует большая неопределенность относительно масштабов избытка, который будет зависеть от того, насколько разрушительными будут санкции США для российского нефтяного экспорта", - добавил он.

Глава отдела стратегии сырьевых товаров RBC Capital Хелима Крофт добавляет, что на объем избытка сырья также влияют удары украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре врага.

Следует отметить, что вследствие систематических ударов украинских беспилотников по российским НПЗ "страна-бензоколонка" увеличивала экспорт нефти, поскольку значительная часть перерабатывающих мощностей не работала.

Издание напоминает, что по итогу октября цены на нефть Brent и WTI упали более чем на 2%, снизившись третий месяц подряд, а 20 октября достигли пятимесячного минимума из-за опасений относительно переизбытка предложения и экономических опасений относительно пошлин США.

Вместе с тем, опрошенные агентством Reuters аналитики в основном не меняют свои прогнозы по ценам на нефть, поскольку рост добычи ОПЕК+ и слабый спрос компенсируют геополитические риски для поставок, как показал опрос Reuters. По оценкам специалистов на рынке может быть от 190 000 до 3 миллионов "лишних" баррелей в сутки.

Цены на нефть и санкции США против России

31 октября цены на нефть снижались на фоне плохой экономической статистики Китая и увеличения поставок сырья от основных производителей. По итогам октября, мировые цены на "черное золото" зафиксировали третье подряд месячное падение.

Вместе с тем 22 октября США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти", что потенциально может повлиять на котировки в перспективе.

Сразу после введения новых ограничений цены на нефть подскочили более чем на 2 доллара за баррель и 24 октября уверенно шагали к рекордному недельному росту за последние четыре месяца. Впрочем, после скачка, котировки вернулись к падению.

К тому же эксперты Всемирного банка ожидают, что цены на нефть в 2026 году упадут до пятилетнего минимума ввиду избытка сырья на рынке.

