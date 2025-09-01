Отмечается, что трейдеры ожидают встречу ОПЕК+ 7 сентября.

В понедельник, 1 сентября, цены на нефть снизились. Опасения по поводу роста добычи и влияния пошлин США на спрос компенсировали перебои в поставках, вызванные обострением в войне России против Украины.

Агентство Reuters пишет, что цена нефти марки Brent упала на 30 центов, или 0,44%, до 67,18 доллара за баррель, а цена нефти марки West Texas Intermediate - на 28 центов, или 0,44%, до 63,73 доллара за баррель. Ожидается, что торговля будет вялой из-за праздника в США.

При этом рынки обеспокоены поставками российской нефти. Согласно данным по отслеживанию танкеров от аналитиков ANZ, еженедельные поставки из российских портов упали до четырехнедельного минимума в 2,72 млн баррелей в сутки.

Видео дня

Однако, по словам трейдеров, экспорт российской нефти в Индию в сентябре должен вырасти, несмотря на вторичные пошлины США против Дели за покупку нефти у Москвы.

"Встреча Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди, - УНИАН) с Путиным (российский диктатор Владимир Путин, - УНИАН) в Китае будет внимательно отслеживаться, особенно в свете давления со стороны США", - сказал генеральный директор Moomoo Australia Майкл Маккарти.

Опрос Reuters от 29 августа показал, что цены на нефть вряд ли значительно вырастут с текущих уровней в этом году, поскольку рост добычи ведущими производителями увеличивает риск переизбытка, а угрозы введения пошлин со стороны США сдерживают рост спроса.

Инвесторы ожидают встречи 7 сентября между членами Организации стран-экспортеров нефти и их союзниками (ОПЕК+, УНИАН), чтобы получить дополнительные сигналы о поставках.

Между тем, согласно данным, опубликованным 29 августа Управлением энергетической информации, производство сырой нефти в США в июне достигло рекордного уровня, увеличившись на 133 000 баррелей в сутки до 13,58 млн баррелей в сутки.

Поставки российской нефти в Индию - главные новости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Индию за закупку российской нефти. Более того, с 27 августа он удвоил пошлины в отношении Дели по этой причине.

Несмотря на сообщения об увеличении таможенных тарифов, Индия планирует увеличить экспорт российской нефти в сентябре. Россия снижает цены на "черное золото", чтобы продать как можно больше, потому что не может перерабатывать такие объемы после атак украинских дронов на НПЗ.

