Поражены два стратегических НПЗ в Саратове и Самарской области.

В ночь на 20 сентября Силы беспилотных систем ВСУ поразили два важных нефтеперерабатывающих завода в России - Саратовский и Новокуйбышевский. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, под общим руководством Генерального штаба ВС Украины, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в России - это более 7 млн тонн нефти ежегодно.

Отмечается, что в районе завода подтверждены взрывы и масштабный пожар, результаты поражения уточняются.

Кроме того, этой же ночью подразделения Сил беспилотных систем поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, который обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год. Предварительно, в результате поражения на объекте зафиксированы взрывы и возгорания, сообщили в Генштабе.

Кроме того, поражен важный объект магистральной транспортной инфраструктуры РФ - линейно-производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара".

"ЛПДС "Самара" - производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта России)", - уточнили в Генштабе.

ВСУ методично бьют по НПЗ в России

18 сентября сообщалось, что дроны СБУ ударили по одному из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Башкортостане.

Кроме того, был поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, он остановил работу.

