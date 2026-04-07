Цены на газ в ЕС взлетели: угрозы Трампа затрудняют поиски 'голубого топлива' на зиму

С начала боевых действий на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли более чем на 55%.

Цены на природный газ в Европе выросли. Котировки подтолкнули вверх угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить ключевые объекты инфраструктуры Ирана, если официальный Тегеран не примет его условия прекращения войны, сообщает Bloomberg.

Стоимость "голубого топлива" 7 апреля выросла на 3,1%. Журналисты отмечают, что с начала боевых действий на Ближнем Востоке газ в Европе подорожал более чем на 55%.

Трамп заявил, что американские военные могут уничтожить "каждый мост в Иране до 12 часов ночи", если официальный Тегеран не заключит соглашение с США до 20:00 по восточному времени во вторник (3:00 среды по киевскому времени). Он добавил, что в случае неуступчивости Ирана электростанции будут "сожжены, взорваны и больше никогда не будут использоваться".

Со своей стороны Иран в ответ на такие удары обещает усилить обстрелы энергетической инфраструктуры в Персидском заливе. Bloomberg отмечает, что такие действия могут еще больше ограничить мировые поставки энергоносителей.

"Сейчас рынок ожидает, как будут развиваться события вокруг этого ультиматума", – говорится в отчете компании Engie SA.

Длительные ограничения поставок газа из-за боевых действий на Ближнем Востоке могут затруднить пополнение газохранилищ ЕС в преддверии следующего отопительного сезона.

"Хотя большая часть газа с Ближнего Востока обычно поступает в Азию, длительные перебои в поставках оттуда могут усилить конкуренцию за ограниченные мировые запасы сжиженного природного газа", – объясняют журналисты, добавляя, что в настоящее время хранилища заполнены лишь на 28%.

По словам трейдеров, за время войны на Ближнем Востоке Иран еще не разрешил ни одному судну, загруженному сжиженным газом, пройти через Ормузский пролив, что грозит усугублением глобального дефицита. По данным открытых источников, через Ормузский пролив проходит около 20% мирового объема сжиженного природного газа.

Блокировка Ормузского пролива и цены на энергоносители – последние новости

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Уже 5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Ормузский пролив останется заблокированным. На следующий день министр обороны США Пит Хагсет объявил о масштабной кампании воздушных ударов по Ирану.

Из-за блокировки Ормузского пролива и боевых действий на Ближнем Восто ке цены на газ в Европейском Союзе существенно выросли.

