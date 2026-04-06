США начинают самую масштабную кампанию ударов по Ирану с начала войны, – Пентагон

Таким образом Трамп хочет ускорить подписание мирного соглашения.

США начинают новую масштабную кампанию воздушных бомбардировок Ирана на фоне требований Дональда Трампа немедленно заключить мирное соглашение. Соответствующее заявление сделал "министр войны" США Пит Хегсет во время пресс-конференции в Белом доме.



"По указанию президента сегодня будет нанесен самый большой объем ударов с начала этой операции. Завтра даже больше, чем сегодня. И тогда у Ирана будет выбор. Выбирайте мудро, потому что этот президент не играет", – сказал он.

Во время общения с прессой президент США Дональд Трамп отметил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе "является очень важным приоритетом" в рамках мирного соглашения, которое сейчас обсуждается.

"Мы даем им (Ирану - УНИАН) время до завтра, до 20:00 по восточному времени, а после этого у них не останется ни мостов, ни электростанций... Каменный век, да, каменный век", - отметил Трамп.

Как писал УНИАН, США и Иран при посредничестве стран региона обсуждают двухэтапное соглашение, которое начинается с 45-дневного прекращения огня и может привести к полному завершению войны. Шансы достичь договоренности в ближайшее время низкие, но это рассматривается как последняя возможность избежать масштабной эскалации и ударов по критической инфраструктуре. Ключевые противоречия касаются Ормузского пролива и иранского высокообогащенного урана, которыми Тегеран не готов поступиться.

Чтобы стимулировать Иран к скорейшему заключению соглашения, Трамп активизировал свои угрозы. В частности, он пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если соглашение не будет заключено в ближайшее время, а Ормузский пролив не будет разблокирован.

