США начинают самую масштабную кампанию ударов по Ирану с начала войны, – Пентагон

США начинают новую масштабную кампанию воздушных бомбардировок Ирана на фоне требований Дональда Трампа немедленно заключить мирное соглашение. Соответствующее заявление сделал "министр войны" США Пит Хегсет во время пресс-конференции в Белом доме.
"По указанию президента сегодня будет нанесен самый большой объем ударов с начала этой операции. Завтра даже больше, чем сегодня. И тогда у Ирана будет выбор. Выбирайте мудро, потому что этот президент не играет", – сказал он.
Во время общения с прессой президент США Дональд Трамп отметил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе "является очень важным приоритетом" в рамках мирного соглашения, которое сейчас обсуждается.
"Мы даем им (Ирану - УНИАН) время до завтра, до 20:00 по восточному времени, а после этого у них не останется ни мостов, ни электростанций... Каменный век, да, каменный век", - отметил Трамп.
Как писал УНИАН, США и Иран при посредничестве стран региона обсуждают двухэтапное соглашение, которое начинается с 45-дневного прекращения огня и может привести к полному завершению войны. Шансы достичь договоренности в ближайшее время низкие, но это рассматривается как последняя возможность избежать масштабной эскалации и ударов по критической инфраструктуре. Ключевые противоречия касаются Ормузского пролива и иранского высокообогащенного урана, которыми Тегеран не готов поступиться.
Чтобы стимулировать Иран к скорейшему заключению соглашения, Трамп активизировал свои угрозы. В частности, он пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если соглашение не будет заключено в ближайшее время, а Ормузский пролив не будет разблокирован.