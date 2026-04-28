Стоимость топлива пошла вниз: как изменились цены на бензин, дизель и автогаз в Украине

Некоторые компании прогнозируют существенное снижение цен на автогаз.

Цены на дизельное топливо на АЗС с 20 по 27 апреля, в среднем, снизились на 1,78 грн/л, до 88,14 грн/л. Бензин марки А-95 подешевел на 25 коп./л (72,46 грн/л), А-95+ – на 22 коп./л (76,28 грн/л), а сжиженный газ – на 12 коп./л (48,87 грн/л), сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на мониторинг консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что бензин и автогаз дешевели точечно. Стоимость автогаза преимущественно снижалась в сетях среднего и нижнего ценовых сегментов.

В течение недели больше всего – более чем на 3 грн/л – подешевел дизель на станциях Green Wave (-4,10 грн/л, 86,90 грн/л), EURO5 (-3,51 грн/л, 87,99 грн/л) и "Авантаж 7" (-3 грн/л, 86,95 грн/л). Кроме того, на заправках указанных сетей подешевел и бензин: на 4,10 грн/л и 1 грн/л соответственно (69,90 грн/л и 69,95 грн/л). Также Green Wave снизила цену на газ на 1 грн/л (47,80 грн/л).

UKRNAFTA в два этапа снизила цену на дизель на 1,60 грн/л – до 86,90 грн/л. При этом пока не трогала бензин и газ: 69,90 грн/л и 48,90 грн/л.

Поддержали тренд на снижение и "зеленые" сети. UPG с 20 по 27 апреля снизила стоимость дизеля на 2,10 грн/л. Кроме дизеля, UPG опустила цены и на бензин: -1,10 грн/л (72,90 грн/л).

Снизилась стоимость дизельного топлива и у ОККО и WOG – на 2 грн/л (89,90 грн/л).

Сеть KLO в течение недели "скинула" цену на дизель на 2 гривни (87,90 грн/л). Пересмотрел на этой неделе оператор и цену на бензин: -1 грн/л (72,70 грн/л).

Отмечается, что из-за роста европейских котировок снижение цен на топливо в начале этой недели замедлилось.

"В то же время рынок вступает в фазу усиления ценовой конкуренции: небольшие региональные сети будут пытаться восстановить прежние объемы реализации, которые просели из-за сокращения разницы в ценах с рынокообразующими сетями", – подчеркивает издание.

Вместе с тем, с 1 мая запланировано завершение программы "Кэшбэк на топливо", которая способствует увеличению объемов продаж топлива. Некоторые компании прогнозируют более существенное снижение цен на автогаз на заправочных станциях уже с мая.

"По их словам, этому будет способствовать расходование дорогих запасов и снижение стоимости закупок, на которое рассчитывают импортеры", – заключает издание.

