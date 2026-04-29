После поражения Орбана венгерский дизель вернется в Украину: что будет с ценами на АЗС

Ожидается, что в мае Украина импортирует около 50 тыс. тонн дизеля.

Украина уже на этой неделе может возобновить импорт дизельного топлива из Венгрии, который был приостановлен после остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января. Об этом профильному изданию enkorr сообщили источники, знакомые с ситуацией.

"Ожидается, что в мае из этого направления поступит около 50 тыс. тонн ресурса, что почти равно январским объемам", – отмечают журналисты.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН высказал мнение, что возвращение венгерского дизеля на украинский рынок не повлияет на стоимость топлива на АЗС.

"На стелах (АЗС, - УНИАН) ничего не изменится. Цены и так упали. Возможно, на следующей неделе будет еще один шаг в направлении снижения. На этой неделе пока все стоит", - отметил эксперт, добавив, что выросла котировка газойля, что напрямую влияет на стоимость дизеля.

Эксперт предполагает, что топливо, скорее всего, будет использовано для нужд Сил обороны.

"Их законтрактовала "Укрнафта". Скорее всего, это топливо пойдет на армию", – отметил Леушкин.

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", в 2025 году импорт дизельного топлива из Венгрии составил почти 630 тыс. тонн.

Нефтепровод "Дружба" – последние новости

12 февраля министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о прекращении транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за российской атаки.

18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину. Как отметил тогда венгерский министр иностранных дел Петр Сийярто, решение принято в ответ на остановку "Дружбы".

22 апреля Украина возобновила работу нефтепровода "Дружба". В ночь на 23 апреля Словакия начала получать российскую нефть по трубопроводу.

