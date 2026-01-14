Цены на бензин и дизель в Украине вырастут при двух условиях: эксперт поделился прогнозом

Дмитрий Леушкин отметил, что у трейдеров закончились запасы более дешевого топлива.

Стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти на 2 гривни за литр при условии девальвации национальной валюты до 44 грн/долл. и повышения мировых цен на нефть до 68-69 долларов за баррель. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Сейчас официальный курс на 14 января составляет 43,12 грн/долл., а нефть Brent колеблется в пределах 66 долларов за баррель и дорожает на фоне протестов в Иране.

"Повышаться цена сегодня не будет, но если стоимость нефти вырастет до 68-69 долларов за баррель, если курс гривни к доллару вырастет еще на 50 копеек, приблизившись к 44 гривнам, то мы уже будем расти... Можно смело говорить, при таких условиях о повышении цен на 2 гривни", - отметил Леушкин.

Он добавил, что снижение маржинальности сетей компенсируется увеличением продаж топлива. По его словам, сейчас растет спрос на топливо из-за активного использования генераторов на фоне увеличения продолжительности отключений света. Кроме того, растут оптовые цены: на дизель – до 47 с 44 грн/литр, а также на бензин – до 50,9 с 49,6 грн/литр. Однако даже несмотря на это оснований для роста розничных цен пока нет.

Эксперт пояснил, что увеличение закупок топлива для генераторов компенсируется традиционным зимним снижением его потребления. Дополнительным фактором риска является то, что запасы более дешевого топлива у трейдеров закончились, поскольку никто из них не ожидал роста спроса, но и это не создаст проблем, убежден он.

"По уровню потребления мы где-то выходим на июнь месяц. А пик потребления у нас - июль и август. И такой неажиотажный спрос украинская логистика, несмотря на определенные текущие проблемы с наличием бензовозов, может удовлетворить, поэтому генераторы пока не повлияют (на цены, - УНИАН)", - подчеркнул Леушкин.

По его мнению, дефицита топлива на рынке также не предвидится, поскольку у сетей еще есть запасы, которых хватит до прибытия новых кораблей с топливом.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в начале января сообщал, что цены на топливо в Украине с наступлением нового года не изменились, несмотря на рост акцизов.

В 2024 году в Украине приняли закон о повышении акцизов на топливо. Он предусматривает постепенный рост ставок акцизов до 2028 года.

