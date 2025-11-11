Топливо в Украине дорожает из-за роста цен в Европе и внутренних ограничений.

Стоимость дизельного топлива на украинских АЗС за последнюю неделю выросла в среднем на 1,03 грн/литр, и в дальнейшем этот тренд будет продолжаться, учитывая подорожание дизеля в Европе, откуда Украина его преимущественно импортирует, сообщает профильное издание enkorr.

В публикации отмечается, что только на прошлой неделе дизельное топливо в Европе подорожало на 27 долларов за тонну (+1,13 грн/л).

"За последний месяц суммарное повышение закупочной стоимости составляет 6 гривен за литр", - отмечают журналисты.

Дополнительно ухудшали ситуацию ограничения поставок из-за погодных условий на юге, блокаду поставок из Румынии, а также отсутствие импорта из других источников.

Все это привело к росту оптовых цен на дизельное топливо, за которыми подтянулись и ценники на АЗС.

"Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", средняя оптовая стоимость дизеля за последнюю неделю выросла на 2,17 грн/л, до 52,38 грн/л. С третьей декады октября прирост составил 5,46 грн/л.", - отмечает издание.

Ожидается, что розничные цены на дизель и в дальнейшем будут расти, учитывая более существенное повышение оптовых цен.

Зато средняя стоимость бензина на АЗС на прошлой неделе прибавила 11 копеек при том, что средняя оптовая цена на него почти не изменилась с начала года (-7 коп/литр).

Как изменились цены на дизель на АЗС

Как сообщает enkorr, с 3 по 10 ноября дизель больше всего подорожал на станциях сети "Маркет": +3 грн/л (55,99 грн/л). При этом компания подняла цены на бензин марки А-95 на 2 грн/л (57,49 грн/л).

На 2 грн/л выросла цена на дизель у сетей VST и Parallel (кроме Донецкой области) - до 55,90 грн/л и 55,78 грн/л соответственно.

"На 1-2 грн/л подорожал дизель у SOCAR. Оператор приравнял свои цены к ОККО и WOG не только на Киевщине, но и в Одесской области", - добавляет издание.

В сети UPG, в течение последней недели дизель подорожал на 1,60 грн/л, до 57,50 грн/л.

"Тем временем ОККО, Chipo, WOG, "Укрнафта", KLO, BVS, "Автотранс" и многие другие увеличили свои цены на 1 грн/л", - заключает издание.

Инциденты на НПЗ в Европе и цены на бензин

Как сообщал УНИАН, 20 октября произошел пожар на НПЗ, который принадлежит венгерской компании MOL. По данным СМИ, предприятие может временно прекратить свою работу. Также взрыв произошел на заводе "Лукойл" в Румынии. Кроме этого в Братиславе загорелся другой НПЗ, который принадлежит компании MOL. Все заводы работают преимущественно на российской нефти и производят топливо, которое импортирует, в частности Украина

Инциденты на НПЗ в Венгрии и Словакии сказались и на топливном рынке Украины. Как отметил в комментарии УНИАН Дмитрий Леушкин, следствием этого стал дефицит топлива и прекращение работы ряда АЗС.

Влияет на цены и неофициальный запрет на импорт топлива из румынского порта Констанца, который якобы заработал с 1 октября. Однако, по неофициальной информации эти ограничения могут отменить.

