Удары по российским НПЗ станут 'сильной картой' Украины на переговорах, - Forbes

Украинские беспилотники нового поколения пробивают российскую ПВО.

Украина укрепляет свои позиции на фоне войны, нанося серию стратегических ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти атаки не только снижают доходы Москвы, но и создают Украине дополнительные возможности для давления на Кремль во время возможных мирных переговоров, пишет Forbes.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам

Летом украинские дроны дальнего радиуса действия атаковали более десяти НПЗ в разных регионах России. По данным, в августе было выведено из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - примерно 1,1 млн баррелей в день.

Под ударами оказались Рязанский и Новокуйбышевский заводы, где остановились ключевые дистилляционные установки, а Волгоградский завод на юге страны полностью прекратил работу. Многие объекты стали мишенями несколько раз.

Украина применяет ударные беспилотники собственного производства "Лютый", модернизированные до дальности более 2000 км и оснащенные системами искусственного интеллекта. Это позволяет действовать независимо от иностранных партнеров и преодолевать российские средства РЭБ.

Экономический эффект

Атаки вызвали дефицит топлива и рекордный рост цен на бензин в России. Москва была вынуждена ограничить экспорт, что ударило по нефтяным доходам и заставило иностранных клиентов искать альтернативных поставщиков.

В то же время Кремль тратит значительные средства на ремонт поврежденных объектов и усиление их защиты. Это отвлекает ресурсы от военных нужд.

Несмотря на масштабные расходы на летнее наступление, российские войска достигли минимальных результатов, понеся значительные потери в технике и личном составе. Украинские FPV-дроны уничтожают бронетехнику, а укрепленные украинские позиции и речные рубежи ограничивают продвижение.

Российские ракетные и беспилотные кампании тоже не дали перелома: модернизированные "Шахеды" подорожали, но и дальше массово сбиваются украинской ПВО.

Перспективы переговоров

Аналитики считают, что финансово изнурительная ситуация для России усиливает позиции Украины:

доходы Кремля падают;

расходы на войну растут;

стратегические цели достигаются минимально.

"Эта ситуация, вероятно, заставит российских лидеров вернуться за стол переговоров из-за роста внутреннего недовольства в сочетании с международным давлением. Если Украине удастся сохранить эту инициативу, подрывающую военную мощь и экономическую устойчивость России, она вступит в эти переговоры с сильной "картой", - пишет издание.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, 18 сентября дроны СБУ ударили по одному из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Башкортостане.

Кроме того, был поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, он остановил работу.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 20 сентября Силы беспилотных систем поразили два важных нефтеперерабатывающих завода в России - Саратовский и Новокуйбышевский.

