Запуск газопровода на 136% превысит потребности России в транзите, поэтому у него нет никакого экономического оправдания, а лишь геополитическое.

Последствий от завершения строительства газопровода "Северный поток-2" от российского Санкт-Петербурга до Германии через Балтийское море будет много. Важнейшие из них касаются национальной безопасности, энергетической безопасности, геополитики, энергетической политики ЕС и управления.

При этом, появление "трубы" почти не повлияет на поставки самого газа. А цены уже падают. Поэтому единственный вопрос в этой ситуации - кто получит доход от транзита. Об этом в своем анализе пишет эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд. Он отмечает, что "Северный поток-2" повлияет на ряд стран, в частности на Беларусь, Германию, Польшу, Россию и Украину. Но влияние почувствует и Восточная Европа в целом, так же как Евросоюз и США.

Национальная безопасность

Читайте такжеМеркель рассказала, что ждет Украину после запуска " Северного потока-2"Очевидно, влияние на национальную безопасность будет наиболее важным следствием "Северного потока-2". Скорее всего, транзит через газопроводы Украины, Беларуси и Польши прекратится. Это развяжет России руки в ее военных авантюрах против Украины и Беларуси. Для Запада в целом чрезвычайно важно не допустить такого развития событий. Большая российская военная агрессия против Украины или Беларуси будет угрозой для национальной безопасности всей Европы. Если "Газпром" откажется от транспортировки газа через эти две страны, а украинская транзитная ГТС будет заброшена, этот риск сильно возрастет.

Энергетическая безопасность Европы

Завершение строительства "Северного потока-2" подорвет энергетическую безопасность Европы. В 2019 году общий спрос на газ 27 стран ЕС достиг пика на уровне 390 миллиардов кубометров. Суровая климатическая политика Евросоюза не позволит достичь этого показателя снова. В 2019 году поставки российского газа в 27 стран-участниц составляли максимальные 168 миллиардов кубометров. А это 43% от общего потребления газа в ЕС.

В 2021 году прогнозируемый объем экспорта газа из России в союз составляет примерно 135 миллиардов кубометров. И цифра будет постепенно сокращаться до 120 миллиардов до 2030 году. Уменьшение потребления не будет резким. Потому что страны Центральной Европы будут переходить с угля на газ. А Германия хочет заменить этим топливом свою атомную энергетику. Однако, наращивания потребления не ожидается.

При максимальном ежегодном экспорте на уровне 135 миллиардов кубометров, 110 миллиардов или 81% Россия сможет транспортировать через две ветки "Северного потока". Несмотря на то, что "Газпром" склонен останавливать поставки посреди зимы, это чрезвычайный риск для безопасности. Российская компания очень часто обрывала поставки газа для постсоветских стран ради политического или финансового вымогательства. Это же самое она может сделать и со странами ЕС.

Читайте такжеРоссия продолжает строительство "Северного потока-2" в водах ДанииДаже если отбросить злые намерения "Газпрома", всегда может произойти авария. Но проблемы чрезмерной зависимости от одного маршрута экспорта просто не возникают при условии, что существует только "Северный поток-1". Таким образом, появление "Северного потока-2" поднимает риски для поставок до неприемлемого уровня.

Геополитический эффект

Геополитические последствия от завершения строительства "Северного потока-2" могут быть сокрушительными. Очевидными намерениями России стало образование союза с Германией и Австрией (а также с Нидерландами и Бельгией) против Восточной и Северной Европы. "Северный поток-2" - самая дерзкая попытка расколоть ЕС. И все улики свидетельствуют против Кремля.

В октябре 2015 года тогдашний министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль встретился с российским президентом Владимиром Путиным в его резиденции на окраинах Москвы.

"Господин Алексей Миллер и господин Маттиас Варниг продолжат продвигать проект "Северного потока-2". Это в наших интересах. Самое важное, с точки зрения юридических вопросов, чтобы мы позаботились о сохранении всего этого под юрисдикцией властей Германии, на сколько это возможно. Если нам это удастся, возможности для внешнего вмешательства будут ограничены. И у нас хорошие позиции в этом вопросе", - цитирует Кремль слова Габриэля.

Эта цитата появилась через несколько недель после объявления о запуске "Северного потока-2" в середине 2015 года. Она четко дает понять, что весь проект сугубо геополитический. Поскольку протест США против газопровода поддерживают большинство стран ЕС, американские санкции не вбьют клин между США и Европой. Габриэль - социал-демократ, так же как и его наставник - Герхард Шредер. Сразу после того, как СДПГ потерпела поражение на парламентских выборах в 2005 году, Шредер дал разрешение на строительство "Северного потока-1". И когда он покинул пост канцлера Германии, Путин назначил его председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, зарегистрированной в Швейцарии. Но абсолютным владельцем ее выступает "Газпром". С тех пор Шредер действовал как главный лоббист Путина в Германии.

Трудно понять, как правительство страны НАТО может принять все это, так же как и то, что Германия - наиболее многосторонняя среди крупных стран ЕС, так долго действует в одностороннем порядке. К счастью, в Германии нет единства относительно "Северного потока-2". Кроме Шредера абсолютная поддержка проекта поступает только от правых радикалов из "Альтернативы для Германии" и партии "Левых". "Зеленые" полностью против "Северного потока-2", а "свободные демократы" по большей части негативно относятся к нему.

Читайте такжеМИД Франции не может найти общий язык с Германией по " Северному потоку-2»ХДС Ангелы Меркель раскололась в вопросе газопровода. Вполне возможно, что большинство членов партии настроены против него. Депутат от ХДС и председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Рюттген сказал, что завершение строительства "Северного потока-2" будет "полным подтверждением для Владимира Путина, что он ведет правильную политику, потому что Запад ничего не делает".

Поставка газа

Иронично то, что поставки газа из России в ЕС почти не ощутят эффекта от появления "Северного потока-2". Объемы сокращались с 2019 года. И, скорее всего, еще несколько лет спрос продержится на уровне 135 миллиардов кубометров, а затем снова начнет падать. Поскольку Европа быстро движется в направлении отказа от углеводородов.

У "Газпрома" уже есть больше газопроводов в ЕС, чем ему нужно. Транзитная мощность ГТС Украины составляет примерно 120 миллиардов кубометров в год. А номинально она способна перекачивать 160 миллиардов кубометров. Газопровод "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь и Польшу, способен транспортировать 33 миллиарда кубометров в год. Обе "трубы" работают прекрасно в то время, как "Северный поток-1", который полностью принадлежит России, постоянно сталкивается с перебоями в работе.

Две ветки "Северного потока" вместе смогут транспортировать 110 миллиардов кубометров газа в год. Новый "Турецкий поток", принадлежащий "Газпрому", тоже способен перекачивать 31,5 миллиарда кубометров. Хотя лишь половина от этого объема предназначена для Европы. Таким образом, строя "Северный поток-2", Россия добивается пропускной способности на уровне 319 миллиардов кубометров в год. И все это для того, чтобы перекачивать 135 миллиардов, которые потребляет Европа. А это на 136% больше, чем нужно. Поэтому "Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого смысла. Автор замечает, что его расчеты не включают два газопровода, предназначены исключительно для Турции: "Голубой поток" и "Турецкий поток-1".

Финансовые последствия

Читайте такжеВ "Газпроме" рассказали, когда будет достроен "Северный поток-2"Финансовый эффект от того, будет достроен "Северный поток-2" или нет, будет большим, но не главным. Фактически все последствия можно разделить на две группы. Одна из них касается перераспределения доходов от транзита в случае достройки газопровода. Другая - это превышенные расходы на "Северный поток-2".

Традиционно Украина зарабатывала на транзите газа три миллиарда долларов в год. Но эта цифра упала до двух миллиардов, поскольку Россия сократила транспортировку через украинскую ГТС, отправив объемы в "Северный поток-1". Польша и Беларусь получали по 500 миллионов долларов в год за транзит. Хотя "Газпром" владеет белорусской ГТС.

После завершения строительства "Северного потока-2" Германия будет зарабатывать два миллиарда долларов в год, транспортируя российский газ в страны Южной и Восточной Европы, которых могут заставить платить чуть больше за это топливо. В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" подписали пятилетнее соглашение о транзите через Украину. Российская компания обязана была перекачивать 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году, а затем по 40 миллиардов с 202-го до 2024-го. В прошлом году "Газпром" выполнил свои контрактные обязательства. Но у него был коммерческий интерес сделать это. Ввиду долгой истории нарушений контрактов со стороны "Газпрома" это не успокаивает. И российская компания не может предоставить надежных гарантий.

В 1997 году "Газпром" страдал от избытка газа. Поэтому он прекратил принимать никакие объемы или транзит из Туркменистана на полтора года. У Ашхабада не было другого экспортного маршрута. Россия сняла свою блокаду лишь после того, как Туркменистан построил альтернативный газопровод в Иран. Весной 2009 года газа было снова слишком много. На этот раз туркменский газопровод в Россию "случайно" взорвался, потому что "Газпром" прекратил принимать туркменский газ по контракту, не уведомив Туркменистан. Ашхабад усвоил этот урок. Теперь Китай строит крупный газопровод в Туркменистан, чтобы не полагаться на Россию.

Читайте такжеFinancial Times « "Северный поток-2" уничтожает союз США и Европы, но на этой неделе все можно исправитьПочему "Газпром" не поступит так же с Украиной? Работа газопровода требует стабильного потока, который Россия никогда не гарантирует. "Газпром" может остановить транзит на полгода, что выведет всю систему из строя, а потом пожалуется, что Украина якобы не выполняет свои контрактные обязательства. Несмотря на то, что "Газпром" постоянно проигрывает арбитражные конфликты в Стокгольме, ему нельзя доверять.

Выводы

"Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого смысла. Поскольку российские поставки газа в Европу вряд ли будут увеличиваться, нет потребностей в новых газопроводах между Россией и Европой. "Северный поток-2" служит двум сферам: геополитике и сомнительным бизнес-интересам. И обе они неприемлемы. Геополитическая цель - это облегчить российскую военную агрессию против Украины и Беларуси, политически отрезать Германию от ЕС и США, а также коррумпировать важные голоса, особенно членов немецкой и австрийской элиты. Так же Европа не должна помогать близким друзьям Путина обогащаться через строительство ненужной и слишком дорогой "трубы".

История " Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии учредили фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля" Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

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Перевод: Лесь Дымань