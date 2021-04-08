В марте советник по национальной безопасности Джейк Салливан предложил эту должность Амосу Хохштейну.

Белый дом ведет переговоры о назначении специального представителя, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет ТСН со ссылкой на издание Politico.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в прошлом месяце неофициально предложил на должность спецпредставителя Амоса Хохштайна, который в прошлом году покинул пост директора наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Politico отмечает, что возможное назначение спецпредставителя означает новую стратегическую направленность администрации Байдена. Сообщается, что в Белом доме согласны относительно того, что вопрос "Северного потока-2" требует более пристального внимания, поскольку его строительство уже почти завершилось.

Вашингтон одновременно хочет не допустить завершения строительства "Северного потока-2" и не испортить отношения с Германией, которая лоббирует этот проект. Если же такого спецпредставителя назначат, он будет заниматься переговорами о том, как помешать строительству "Северного потока-2", не оттолкнув при этом ключевого партнера США в Берлине.

Газопровод "Северный поток-2": что известно

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании-французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании остановить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.

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Автор: Олег Давыгора