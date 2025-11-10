АЭС снизили производство электроэнергии: в каких регионах хуже всего со светом сегодня

В результате атак на украинскую энергосистему Минэнерго инициирует созыв Совета управляющих МАГАТЭ.

Графики почасовых отключений света и ограничения для бизнеса 10 ноября действуют в 13 областях и Киеве из-за разрушительных последствий российских атак, которые привели к уменьшению производства электроэнергии Ровенской и Хмельницкой АЭС, сообщает Министерство энергетики со ссылкой на заместителя министра Николая Колесника.

По данным министерства, самая сложная ситуация сохраняется на Полтавщине и Харьковщине - из-за невозможности передать достаточный объем электроэнергии в связи с повреждением высоковольтных линий.

Он добавил, что кроме Полтавщины и Харьковщины поочередно отключают свет также в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях, а также в городе Киеве.

В Минэнерго добавили, что последняя атака России была технологически одной из самых сложных.

"Прошлой ночью враг применил 45 ракет различных типов, из которых более 30 - баллистические и кассетные. Эта атака стала одной из технологически самых сложных. Россия использует разведывательные данные для нанесения ударов именно по ключевым элементам технологической схемы энергосистемы", - отмечается в сообщении.

Николай Колесник подтвердил, что из-за российских ударов Хмельницкая и Ровенская АЭС быть вынуждены временно снизить производство электроэнергии.

"Это не первый прицельный удар по ключевым высоковольтным линиям. Их повреждение заставляет атомную генерацию временно уменьшать производство, чтобы избежать рисков аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе", - пояснил заместитель министра.

Из-за атак украинской энергосистемы Минэнерго инициирует созыв Совета управляющих МАГАТЭ.

"Украина обратилась в Агентство с требованием срочно созвать Совет управляющих. Целью является формирование механизмов по предотвращению атак России на критическую инфраструктуру и усиление международного давления по вопросам ядерной и радиационной безопасности", - отмечают в Минэнерго.

Атаки РФ на энергосистему

С начала осени РФ активизировала атаки на украинскую энергосистему. В ночь на 8 ноября враг массированно атаковал ракетами и дронами энергетические объекты. В результате ударов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие, вводились экстренные отключения. В результате удара, в частности, на одном из энергообъектов Одесской области вспыхнул пожар.

В ночь на 10 ноября, РФ в очередной раз ударила по энергообъектам, что привело к их повреждению.

Из-за последствий атак РФ в большинстве регионов Украины введены жесткие графики почасовых отключений.

