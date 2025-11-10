Россия в очередной раз атаковала украинскую энергетику: какова ситуация со светом

Как отметили в Минэнерго, аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах продолжаются.

Россия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, что привело к повреждению энергообъектов в нескольких областях, сообщает Минэнерго.

"Проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, получивших повреждения в результате массированных ракетно-дронных атак", - отмечается в сообщении.

В энергетическом ведомстве напомнили, что 10 ноября в большинстве регионов Украины до конца суток будут поочередно отключать свет. Промышленность и бизнес также до конца суток должны ограничить потребление электроэнергии до определенного лимита.

Видео дня

В "Укрэнерго" уточнили, что в большинстве регионов 10 ноября будут отключать от 2 до 4 очередей потребителей.

Диспетчеры энергосистемы также напомнили, что ситуация может измениться, а с ней и объем ограничений, и призвали следить за актуальными графиками отключений на странице соответствующего облэнерго.

Атаки РФ на энергосистему Украины

С начала осени РФ активизировала атаки на украинскую энергосистему. В ночь на 30 октября враг в третий раз с начала октября массированно атаковал ракетами и дронами энергетические объекты. В результате ударов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие, вводились экстренные отключения.

Прошло чуть больше недели, и РФ снова ударила дронами и ракетами по украинской энергетике. В результате удара, в частности, на одном из энергообъектов Одесской области вспыхнул пожар.

Из-за последствий атак РФ в большинстве регионов Украины введены жесткие графики почасовых отключений.

Вас также могут заинтересовать новости: