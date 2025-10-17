Если хотя бы одна действующая украинская АЭС останется без питания от энергосети, это будет гораздо опаснее ситуации, чем та, что сейчас сложилась на ЗАЭС.

Учитывая разрушение значительной части энергетической инфраструктуры, Украина сегодня очень зависима от трех действующих атомных электростанций - в Ривне, Хмельницком и Южноукраинске. Однако именно такая критическая зависимость создает главные риски для украинской энергосистемы.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал исследователь радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике в "Гринпис" Ян Ванде Путте.

"Несмотря на то, что "Гринпис" критически относится к атомной энергетике, сегодня Украина сильно от них зависит, особенно учитывая то, что было уничтожено много других энергетических объектов: гидроэлектростанций, угольных электростанций, газовых электростанций. Поэтому Украина стала более зависимой от этих трех атомных электростанций. Но это само по себе огромная проблема, потому что нужно рассматривать энергетику как единую систему", - сказал специалист.

Видео дня

По его словам, если одна из этих атомных электростанций будет отключена от питания, через сеть пройдет своеобразная ударная волна, которая может дестабилизировать электросеть, вызвав настоящий технический блэкаут - а это не то же самое, с чем мы сталкиваемся в случае с ежедневными отключениями света, даже аварийными.

"Настоящий блэкаут это то, что мы видели недавно в Испании. Это неконтролируемая ситуация, которая останавливает все производство электроэнергии, а также затрудняет восстановление работы сети - оно может занять очень много времени. Поэтому из-за такой высокой зависимости от этих трех атомных электростанций они также становятся очень уязвимыми", - отмечает Ванде Путте.

Если хотя бы одна из АЭС будет отключена из-за нападения России на ключевые подстанции (чем оккупанты неоднократно Украине угрожали), возникнет масштабное отключение электроэнергии сразу по всей Украине.

"И тогда возникнет ситуация, когда действующие атомные электростанции станут зависимыми от дизельных генераторов, но с чрезвычайно горячими реакторными ядрами. Тогда мы окажемся в действительно опасной ситуации, которая очень отличается от того, что мы имеем сегодня на Запорожской АЭС. Поэтому это действительно реальная проблема", - говорит исследователь.

При этом он отмечает, что в таком случае восстановить электроснабжение будет очень сложно.

"Если отключение электроэнергии продлится долго (надеемся, что этого не произойдет), главным будет скорейшее восстановление. Проблема заключается в том, что вы не можете восстановить сеть, чтобы перезапустить ее. Чтобы перезапустить сеть, нужна энергия. Если атомная электростанция этого сделать не может, для этого нужна гидроэлектростанция, угольная электростанция или газовая электростанция. А поскольку многие из них были уничтожены, это также становится проблемой", - добавляет эксперт.

Поэтому, по словам Ванде Путте, "Гринпис" давит на международное сообщество, чтобы оно заставило Россию прекратить атаки на украинскую критическую энергетическую инфраструктуру.

Российские атаки на украинскую энергетику - последние новости

10 октября Россия совершили массированное нападение на украинскую энергетическую инфраструктуру, после чего по всей Украине начали применяться аварийные отключения света.

Даже сегодня, 17 октября, утром аварийные отключения были введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Также "Укрэнерго" анонсировало отключения и на вечерние "пиковые" часы. Как сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, Россия изменила схему ударов по украинской энергетике, используя тактику "выжженной земли": когда на критическую инфраструктуру летит сразу большое количество дронов, которые пытаются "стереть с лица земли наши объекты".

Вас также могут заинтересовать новости: