МАГАТЭ предупредило о военной угрозе для всех АЭС Украины

На Ривненской АЭС специалисты МАГАТЭ недавно были вынуждены укрыться в бомбоубежище.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об усилении военной активности вблизи всех украинских атомных электростанций – Ривненской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Чернобыльской, а также оккупированной россиянами ЗАЭС. Об этом МАГАТЭ сообщило на своем сайте.

В течение последних двух недель миссия МАГАТЭ на ЗАЭС получала сообщения о сохраняющейся военной активности в районе объекта. В частности, речь шла об ударе беспилотника по турбинному залу шестого энергоблока, произошедшем 30 мая.

В ходе последующих инспекций специалисты агентства зафиксировали повреждения: в стене было обнаружено отверстие, а также локальное повреждение металлической облицовки пустой трубы, расположенной в нескольких метрах от места удара. Сейчас эксперты продолжают детально оценивать состояние поврежденного участка и возможные последствия инцидента.

Видео дня

"Это первый случай с апреля 2024 года, когда военная активность непосредственно повлияла на площадку ЧАЭС", – заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Кроме того, эскалация наблюдалась и вблизи Чернобыльской АЭС. 7 июня беспилотник попал в централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное в зоне отчуждения – всего в нескольких сотнях метров от места, где отработанное топливо хранится в контейнерах. Уровни радиации на объекте остались в пределах нормы.

"Атака на объект с большими объемами ядерного материала чрезвычайно опасна. Этого не должно происходить", – отметил Гросси.

Неизвестно, когда объект сможет вновь начать принимать отработанное топливо с действующих атомных электростанций Украины.

Группы МАГАТЭ также сообщали о военной активности на трех действующих атомных электростанциях Украины – Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской, а также на Чернобыльской площадке.

В течение последних двух недель команды МАГАТЭ зафиксировали более 100 беспилотников в пределах зон наблюдения вокруг объектов – некоторые из них приближались на расстояние до 2 км.

На Ривненской АЭС команда МАГАТЭ была вынуждена укрываться на территории станции утром 3 июня, тогда как на Чернобыльской площадке они неоднократно слышали стрельбу в ответ на обнаружение беспилотников.

Ситуация на Запорожской АЭС

Сейчас команда МАГАТЭ наблюдает за работами по разминированию, которые проводятся для обеспечения срочного ремонта последней действующей основной линии электроснабжения ЗАЭС после нескольких дней интенсивной военной активности. Присутствие команды необходимо для укрепления и поддержания режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ, который вступил в силу в пятницу.

Напомним, ранее РФ и Украина согласовали временное локализованное прекращение огня, что позволило начать ремонт на линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", которая была отключена с 24 марта 2026 года. В настоящее время станция зависит от одной внешней линии питания – резервной линии 330 кВ "Феросплавная-1". Ремонтные работы являются срочными, учитывая уязвимое состояние единственной оставшейся внешней резервной линии электроснабжения ЗАЭС.

После отключения линии "Днепровская" в марте линию "Феросплавная-1" шесть раз отключали, что заставляло станцию полностью полагаться на аварийные дизель-генераторы для электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и предотвращения ядерной аварии.

Только за последние две недели ЗАЭС трижды теряла внешнее электроснабжение, а последний раз – 5 июня, когда станция пережила уже 18-е отключение внешнего питания с начала войны. Отключение длилось 15 часов, став одним из самых длительных за весь период войны.

АЭС в Украине – последние новости

Ранее эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная сообщила, что оккупационные силы могут использовать Запорожскую АЭС в военных целях, подобно тому, как летом 2023 года была взорвана плотина Каховской ГЭС.

До этого российское руководство ЗАЭС заявило о якобы ударах по объекту со стороны Украины в конце мая. После этого в МАГАТЭ подчеркнули угрозу ядерной безопасности и начали требовать от российской стороны доступа к объекту.

Вас также могут заинтересовать новости: