"Газпром" не дает "Нафтогазу" проверить газоизмерительную станцию на границе с РФ

По словам Коболева, через станцию "Суджи" идет более 70% российского транзита по украинской территории в Европу.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выполнил проверку всех пограничных газоизмерительных станций (ГИС), кроме «Суджи», расположенной на границе между Сумской и Курской областями.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы уже выполнили проверку всех пограничных газоизмерительных станций, кроме «Суджи», расположенной на границе между Сумской и Курской областями. Сначала «Газпром» предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты», - написал он.

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По его словам, согласно взаимным обязательствам Украина и Россия должны ежегодно допускать представителей друг друга к проверке работы газоизмерительных станций.

«Очень подозрительно выглядит неготовность «Газпрома» допустить специалистов «Укртрансгаза» к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу», - отметил глава НАК.

Коболев отметил, что отсутствие согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению «старых песен о кражах газа».

«Если проверка на «Суджи» так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны», - подчеркнул он.

Глава «Нафтогаза» напомнил, что украинская ГТС остается наиболее гибким и надежным маршрутом поставок газа в Европу (аварийность намного меньше, чем на русской трубе).

«Тем более удивляет поведение «Газпрома» в связи с ситуацией с проверкой «Суджи», через которую идет более 70% российского транзита по украинской территории», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года российский газовый монополист «Газпром» снизил давления природного газа на входе в украинскую газотранспортную систему на газоизмерительной станции «Суджи» до критически низкого уровня, чем создал существенные риски для транзита газа в страны Европы.