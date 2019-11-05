"Нафтогаз" в новом иске к "Газпрому" требует пересмотреть транзитный тариф

По информации исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, если же транзит через Украину будет продолжен, то исковые требования будут пересмотрены в сторону уменьшения.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в новом арбитражном иске к российскому "Газпрому" требует пересмотреть транзитный тариф, по которому Украина недополучила 11,8 миллиарда долларов.

Читайте такжеКремль: без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража договоренности по газу "фактически невозможны"

Об этом написал в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко

"Теперь относительно наших исковых требований в новом арбитраже. Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф. Наше право требовать пересмотр тарифа предусмотрено в самом контракте", - написал он.

При этом Витренко пояснил, что предыдущий арбитраж не рассматривал вопрос пересмотра тарифа, поскольку запрос "Нафтогаза", отправленный "Газпрому" летом 2009 года, не отвечал формальным требованиям. Поэтому нацкомпания требует пересмотреть эти условия за период с 13 марта 2018 до окончания действия контракта (1 января 2020 года).

"Мы рассчитали такой тариф вместе с авторитетными независимыми экспертами. Он определяется для каждой точки входа и выхода из украинской ГТС (так предусматривают европейские нормы). Но, поскольку "Газпром" отказался применять новые тарифы, то сейчас логично говорить уже о компенсации за то, что пересмотренный тариф не был применен", - пояснил Витренко.

"Фактически, речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет 11,8 млрд долларов (плюс проценты). Именно такую сумму мы и требуем в качестве компенсации", - добавил он.

По информации Витренко, в эту сумму "Нафтогаз" также заложил компенсацию ущерба на случай, если транзит через Украину не продолжится. Значительную часть суммы составляет ускоренная амортизация, поскольку тогда газотранспортная система будет использоваться только два года вместо 30 лет, указанных в контракте.

Если же транзит будет продолжен, то исковые требования будут пересмотрены в сторону уменьшения, но в каком объеме - пока не известно, отметил топ-менеджер НАК.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз" направила в Стокгольмский арбитражный суд новый иск против российского "Газпрома".

Решение ожидается в 2021 году.