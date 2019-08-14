Проект энергомоста Украина-ЕС, который одобряют в Европе и США, тормозит «Укрэнерго» – «Энергоатом»

В НАЭК «Энергоатом» выразили удивление, что государственная компания – оператор магистральных сетей выступает против восстановления магистральной сети между Украиной и Польшей, зато лоббирует вставки постоянного тока (ВПТ), которые будут возводиться около 3 лет.

Проект «Энергетический мост «Украина – ЕС» отвечает не только интересам украинского государства, но и Европейского Союза, и в полной мере коррелируется с намерениями Украины синхронизировать свою объединенную энергосистему с европейской. Именно поэтому проект энергомоста кардинально отличается по масштабу и ожидаемыми выгодами для государства от строительства вставок постоянного тока, которые лоббирует исполняющий обязанности главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук.

Так прокомментировали УНИАН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом" заявление Всеволода Ковальчука, что «строительство Энергетического моста «Украина-ЕС» является нецелесообразным, поскольку несет риски для энергосистемы Украины и не отвечает интересам государства».

В НАЭК «Энергоатом» выразили удивление, что государственная компания – оператор магистральных сетей выступает против восстановления магистральной сети между Украиной и Польшей, зато лоббирует вставки постоянного тока (ВПТ), которые будут возводиться около 3 лет. «В июле Укрэнерго заявило, что полная синхронизация украинской ОЭС с ENTSO-E состоится в 2023 году. Одновременно, полная синхронизация не требует использования вставок постоянного тока, поэтому не понятно, зачем Украине тратить средства на вставки постоянного тока, которые будут выполнять свою функцию не больше года. Говоря о сооружении ВПТ, как о шаге к синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E, в.о. руководителя «Укрэнерго» забывает, что на самом деле их строительство выходит за рамки соглашения с ENTSO-E. Соглашение было заключено в 2017 году и предусматривало в качестве первого этапа синхронизации именно расширение Бурштынского энергоострова благодаря реализации проекта энергетического моста, а не строительство ВПТ», - напомнили в пресс-службе Энергоатома.

В компании сообщили, что 9 августа 2019 года комиссия Минэнергоугля по вопросам проведения конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства в отношении проекта «Энергетический мост «Украина – Европейский Союз» определила победителем конкурса ООО «Юкрейн Пауэр Бридж КомпаниЛимитед». «В консорциум, созданный для реализации проекта, входят компании Westinghouse (США), французская государственная компания EDF (87% принадлежит французскому правительству, крупнейшая энергетическая компания Европы), польской Polenergia International (компания развивает морскую ветровую энергию, торгует газом и электроэнергией в Центральной Европе), венгерская MVM (национальная энергетическая компания, 100% государственной собственности). Укрэнерго не может не знать состав консорциума, поскольку его специалисты были привлечены к работе конкурсной комиссии в качестве экспертов. А следовательно заявление исполняющего обязанности главы Укрэнерго, что со стороны Европы по проекту стоит «одна частная компания», является сознательной манипуляцией», - отметили в Энергоатоме.

В пресс-службе компании также напомнили, что в 2015 году Энергоатом вместе с Укрэнерго и PolenergiaInternational подписали Меморандум по реализации проекта «Энергетический мост Украина – Европейский Союз». «Этот проект получил высокую оценку во время его презентации в Европарламенте, а также в Атлантическом Совете (аналитический центр, неправительственная организация США, которая преимущественно занимается международными отношениями атлантического сообщества). Как отмечали в прошлом году аналитики Атлантического совета, «в своей сути "Энергетический мост Украина-ЕС" опирается на проект Европейского банка реконструкции и развития по модернизации украинских сетей передачи электроэнергии для ее дальнейшей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E. Украина имеет потенциал для подключения к сетям Евросоюза и его рынка электроэнергии, она может стать надежным экспортером электроэнергии для Европы. Энергомост позволит обеспечить поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу по имеющимся линиям электропередач, что помогло бы снизить зависимость Европы от России в энергетической сфере. В дополнение к объединению газовых сетей, "Энергетический мост Украина-ЕС" представляет собой еще одну возможность усилить связи ЕС и Украины в сфере электрической энергии», - подчеркивают в Энергоатоме.

Подытоживая в пресс-службе компании напомнили, что для реализации проекта необходимо восстановить работу существующей ВЛ 750 кВ «Хмельницкая АЭС - Жешув»; радиально присоединить две существующие ВЛ 750 кВ энергосистемы Украины: «Хмельницкая АЭС - Жешув» и «Хмельницкая АЭС - ПС Западноукраинская - Альбертирша» к «Бурштынскому энергоострову», который позволит увеличить пропускную способность системы; синхронизировать энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС (1000 МВт) с расширенным «Бурштинським енергоостровом», что позволит увеличить генерирующую мощность системы. «Сегодня Россия, используя экспортное электрическое соединение Польши, что финансируется за счет ЕС, и гибридную электрическую систему Литвы имеет все шансы, начиная с 2020-го года стать ключевым игроком в регионе после ввода в эксплуатацию белорусской АЭС Островец мощностью 2400 МВт, которое состоится осенью 2019 года. Предотвратить такой сценарий, а следовательно и не допустить углубления энергетической зависимости ЕС от РФ, должен своевременный ввод в работу Энергетического моста», - убеждены в Энергоатоме.

Справка. Проект «Энергетический мост Украина-Европейский Союз» предусматривает инвестиции в ремонт линии 750 кВ Хмельницкая – Жешув, которая соединяет Хмельницкую АЭС с Польшей, в повышение мощности АЭС. Напомним, проект «Энергомост«Украина – ЕС» является первым проектом государственно-частного партнерства, который предусматривает интеграцию объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой. Привлеченные за счет экспорта из второго блока ХАЭС средства дают финансовый инструмент для достройки двух энергоблоков ХАЭС, которая оценивается сегодня в сумму около $3,5 млрд. Для сравнения: строительство «с нуля» одного атомного энергоблока в мире стоит минимум $7 млрд.