"Укртранснафта" получила от России часть компенсации за "грязную" нефть

Украинская компания получила часть компенсации в размере более 2,3 млн евро, что позволило покрыть недополученный доход, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

Оператор нефтетранспортной системы Украины - государственная компания "Укртранснафта" получил от российской нефтетранспортной компании "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 миллиона евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинский участок нефтепровода "Дружба".

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Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснафты".

Отмечается, что эта компенсация, в частности, уже позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

Сообщается, что размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования "Транснефтью" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Однако уже 17 мая компания временно приостановила транзит российской нефти в Европейский Союз в связи с необходимостью европейской стороны провести подготовительную работу, связанную с приемом "грязной" российской нефти в свои резервуары.

На начало мая сумма недополученной выручки "Укртранснафты" от временной остановки транзита достигала 29,2 млн грн.

21 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".